La caravane nationale de sensibilisation pour l'élimination de la violence et du harcèlement en milieu professionnel, et pour la ratification de la Convention C190 de l'OIT, a fait étape ce mercredi à Diourbel. Cette initiative, portée par le REJEF le Réseau des journalistes engagés contre la violence et le harcèlement au travail en partenariat avec l'OIT, vise à renforcer la mobilisation en faveur d'un environnement professionnel sûr et respectueux.

La C190 constitue une norme internationale que le Sénégal est appelé à ratifier. Tel est l'objectif poursuivi à travers cette caravane déployée dans les rues de Diourbel. Mme Aïssatou Diop, présidente du REJEF, rappelle : « Nous avons rejoint ce combat en 2022, alors même que la convention a été adoptée en 2019. Le secteur le plus exposé demeure celui des médias. En 2023, nous avons intégré le comité tripartite, après plusieurs séries de rencontres. Nous avions également rencontré le président de la commission des lois de la précédente législature afin de porter le plaidoyer au niveau parlementaire.

Plus récemment, une randonnée pédestre a été organisée à Dakar pour interpeller les autorités sur la nécessité de ratifier la C190 et mettre un terme aux violences et au harcèlement au travail. » Selon elle, l'une des principales revendications demeure la protection effective du travailleur dans l'exercice de ses fonctions, sans être exposé à des actes de violence ou de harcèlement.

Pour sa part, M. Mohamed Sansouna Diallo, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, souligne que « cette caravane vise à encourager l'autorité à ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail relative aux violences et au harcèlement. La conférence tenue à cette occasion a permis de revenir sur ses dispositions essentielles, de préciser les contours du monde du travail et de rappeler plusieurs notions clés. La ratification se fera par voie politique, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale ».

Il ajoute que cette convention, une fois ratifiée, contribuera à éradiquer les violences et le harcèlement dans les espaces professionnels, publics comme virtuels. Il note également la richesse des témoignages recueillis, notamment auprès de personnes vivant avec un handicap, sur leurs droits et les aménagements auxquels elles peuvent prétendre dans les espaces publics et sur les lieux de travail. Il insiste par ailleurs sur l'importance des droits des employés et des employeurs, des procédures de règlement des conflits et de l'installation de comités de dialogue social au niveau sectoriel comme au sein des entreprises.

Enfin, M. Diallo rappelle la nécessité de former l'ensemble des agents chargés de prévenir les situations de harcèlement -- qu'il s'agisse des inspecteurs du travail ou d'autres acteurs de l'administration du travail.