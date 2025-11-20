Sénégal: Retard du paiement des bourses - Pastef UCAD alerte et appelle à des solutions durables

20 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par M. Djigo

Les retards dans le paiement des bourses reviennent au coeur du débat universitaire. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la section PASTEF a exprimé, dans un communiqué rendu public hier, mercredi 19 novembre, sa « vive préoccupation » face à cette situation qu'elle juge préjudiciable aux conditions de vie et d'étude des étudiants.

Selon le mouvement, ces retards répétés fragilisent, non seulement le quotidien des bénéficiaires, mais compromettent également l'égalité des chances au sein de la communauté estudiantine. « La bourse constitue un droit essentiel permettant d'assurer l'égalité des chances et la stabilité du parcours universitaire », souligne PASTEF UCAD, qui réaffirme son soutien aux étudiants touchés.

Elle invite ainsi « les autorités à mettre en place des solutions rapides, efficaces et pérennes, notamment par une meilleure planification budgétaire, une communication régulière sur l'état d'avancement des paiements, et un dispositif de suivi transparent impliquant les acteurs concernés ».Tout en reconnaissant les actions déjà menées pour préserver les acquis universitaires, PASTEF UCAD estime qu'une « approche plus anticipative » est indispensable. La structure universitaire insiste sur la nécessité de sortir du cycle des urgences et des solutions provisoires.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.