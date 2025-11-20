Sénégal: Retard du paiement des bourses - Pastef UCAD alerte et appelle à des solutions durables

Les retards dans le paiement des bourses reviennent au coeur du débat universitaire. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la section PASTEF a exprimé, dans un communiqué rendu public hier, mercredi 19 novembre, sa « vive préoccupation » face à cette situation qu'elle juge préjudiciable aux conditions de vie et d'étude des étudiants.

Selon le mouvement, ces retards répétés fragilisent, non seulement le quotidien des bénéficiaires, mais compromettent également l'égalité des chances au sein de la communauté estudiantine. « La bourse constitue un droit essentiel permettant d'assurer l'égalité des chances et la stabilité du parcours universitaire », souligne PASTEF UCAD, qui réaffirme son soutien aux étudiants touchés.

Elle invite ainsi « les autorités à mettre en place des solutions rapides, efficaces et pérennes, notamment par une meilleure planification budgétaire, une communication régulière sur l'état d'avancement des paiements, et un dispositif de suivi transparent impliquant les acteurs concernés ».Tout en reconnaissant les actions déjà menées pour préserver les acquis universitaires, PASTEF UCAD estime qu'une « approche plus anticipative » est indispensable. La structure universitaire insiste sur la nécessité de sortir du cycle des urgences et des solutions provisoires.