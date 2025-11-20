Afrique: Le Grand barrage est un modèle exemplaire d'intégration infrastructurelle sur le continent - Président sortant du Bureau du CPRTIIT

Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance illustre de manière exemplaire la façon dont les infrastructures peuvent soutenir la souveraineté énergétique en Afrique, a déclaré Mamadjam Dinis Djalo, président sortant du Comité sur le développement du secteur privé, l'intégration régionale, le commerce, les infrastructures, l'industrie et la technologie (CPRTIIT).

Dans un entretien accordé à ENA, Djalo a mis en avant le caractère hautement intégré du GERD.

« Ce type de projet doit être multiplié en Éthiopie.

Le GERD est un modèle d'infrastructure conçue non seulement pour répondre aux besoins du pays, mais également pour s'inscrire dans une vision régionale », a-t-il affirmé.

Selon lui, le barrage joue un rôle central dans l'intégration régionale en fournissant une énergie propre et renouvelable capable de dynamiser la croissance économique et de réduire la dépendance aux combustibles importés.

Djalo a également souligné que la souveraineté énergétique est indispensable pour permettre à l'Afrique de concrétiser ses ambitions de développement à long terme.

« La souveraineté énergétique conduit inévitablement à la souveraineté alimentaire. Elle touche tous les aspects de notre vie. Nous félicitons donc l'Éthiopie et l'encourageons à poursuivre ses efforts », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que des projets comme le Grand barrage sont essentiels pour améliorer les conditions de vie, tant en Éthiopie que dans l'ensemble du continent.

Il a mentionné, à titre d'exemple, le projet OMVG en Guinée-Bissau, qui relie son pays au Sénégal, à la Gambie et à la Guinée-Conakry pour renforcer l'approvisionnement en électricité et les échanges régionaux.

Djalo a insisté sur l'importance de la connectivité énergétique, logistique et des transports pour réussir l'intégration continentale.

« L'économie moderne repose sur l'énergie, l'intégration et l'industrie. L'Afrique doit se doter d'infrastructures énergétiques capables de profiter à toute la région », a-t-il déclaré.

En outre, le GERD apparaît comme un pilier pour renforcer l'intégration énergétique régionale, grâce à la production d'une énergie renouvelable destinée à stimuler l'économie, réduire les importations de combustibles et favoriser la stabilité, la coopération et une prospérité partagée sur le continent.