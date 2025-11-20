Addis-Abeba — L'Éthiopie dispose du potentiel nécessaire pour figurer parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux de minéraux, a affirmé Harry Anagnostaras-Adams, président exécutif de KEFI Gold and Copper PLC, active dans le Bouclier arabo-nubien entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite.

Il a confirmé que le développement complet du projet aurifère de Tulu Kapi, à haute teneur et fort taux de récupération, progresse conformément au calendrier et devrait être achevé d'ici fin 2025.

Dans un entretien avec l'ENA, il a souligné que le pays bénéficie d'atouts majeurs, notamment l'électricité propre et peu coûteuse fournie par le GERD, ainsi qu'un paysage géologique comparable à celui de l'Australie.

Selon lui, l'Éthiopie pourrait générer chaque année des dizaines de milliards de dollars d'exportations minérales et transformer ses ressources localement pour répondre à une demande mondiale croissante.

Tout en reconnaissant l'existence d'un important arriéré de projets miniers, il estime que les cinq prochaines années pourraient voir une forte hausse de la production, portée notamment par des projets comme celui de Tulu Kapi.

Avec des stratégies adaptées, l'Éthiopie peut devenir un acteur incontournable du marché mondial.

De son côté, Jorgen Evjen, PDG d'Akobo Minerals AB et d'Etno Mining PLC, a mis en avant les avancées du secteur. Engagé dans l'exploration aurifère depuis 15 ans en Éthiopie, il a rappelé que son entreprise est passée de l'exploration à la production, ouvrant la première mine internationale du pays depuis 1993 dans la région de Gambella, désormais opérationnelle et génératrice de revenus.

Il a salué les réformes économiques récentes et le soutien accru de la Banque nationale et d'Ethiopian Investment Holdings, éléments clés pour la croissance du secteur.

Le PDG a également insisté sur la nécessité de pratiques durables, de partenariats solides et d'une planification rigoureuse pour bâtir une industrie minière robuste.

Son ambition est de faire d'Akobo Minerals un acteur majeur non seulement dans l'or, mais aussi dans les minéraux critiques, en attirant davantage d'investissements internationaux.

Saluant les opportunités offertes par l'Éthiopie, il a conclu que si une entreprise de taille modeste peut réussir à y construire une mine, les grandes compagnies disposent elles aussi de toutes les conditions pour prospérer, à condition de faire preuve de résilience et de détermination.