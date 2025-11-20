Ethiopie: La Conférence nationale constitue un levier clé pour accélérer la transformation du secteur agricole - Ministère de l'Agriculture.

Addis-Abeba — Le Ministère de l'Agriculture a affirmé que la deuxième Conférence nationale sur la transformation agricole constitue une étape majeure pour moderniser le secteur, en apportant une diversité d'analyses et de solutions fondées sur la recherche.

Organisé par l'Institut éthiopien de transformation agricole (ATI), l'événement, placé sous le thème « Accélérer la transformation agricole par des interventions innovantes », réunit des experts issus des universités, des centres de recherche, des institutions régionales, du secteur privé, des partenaires au développement ainsi que des innovateurs.

Lors de l'ouverture officielle, le ministre d'État à l'Agriculture, Efa Muleta, a présenté les principaux objectifs de la rencontre.

Parmi eux figurent l'identification d'approches novatrices pour mettre en oeuvre des projets pilotes, le lancement d'initiatives à fort impact, la diffusion à grande échelle des meilleures pratiques, l'accès élargi aux résultats de la recherche pour les acteurs nationaux et internationaux, le renforcement de la capacité et de la visibilité institutionnelles, le rapprochement entre la recherche académique et les programmes de développement, ainsi que l'amélioration des compétences institutionnelles et individuelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que le secteur agricole mondial traverse une période critique, marquée par le changement climatique, la pression démographique, la baisse des ressources, l'instabilité des marchés et les tensions géopolitiques.

Dans un tel contexte, a-t-il souligné, transformer l'agriculture éthiopienne constitue un impératif non seulement pour le pays, mais aussi pour la stabilité et la durabilité mondiales.

Efa a également mis en avant plusieurs initiatives stratégiques, notamment le Cluster de commercialisation agricole (ACC), les parcs agro-industriels intégrés, les plateformes numériques d'innovation, les réformes du système de marché, ainsi que le futur programme des Sociétés de producteurs agricoles et agroalimentaires (FPAC).

Selon lui, ces dispositifs jouent un rôle central dans le renforcement de la compétitivité et de la transformation structurelle du secteur.

Les conclusions de la conférence, a-t-il précisé, permettront d'affiner les priorités nationales, d'améliorer les stratégies, de renforcer la coordination institutionnelle et d'approfondir la collaboration avec les partenaires au développement, dont l'appui reste déterminant.

« Ensemble, nous faisons avancer la transformation des systèmes agricoles et alimentaires éthiopiens, en ligne avec les ODD et l'Agenda 2063 », a-t-il ajouté.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment grâce à l'exonération de droits sur l'importation de machines agricoles, à la digitalisation du secteur et à la mise en oeuvre de solutions innovantes.

Le directeur général de l'ATI, Mendefro Nigussie, a indiqué que les résultats issus de la conférence seront publiés et transmis aux institutions agricoles afin de soutenir les efforts de modernisation du secteur.

Il a par ailleurs annoncé la présentation de 41 travaux scientifiques, éducatifs et politiques, couvrant des thématiques allant de la recherche fondamentale aux applications pratiques sur le terrain, ainsi que des études politiques et des innovations concrètes.

Ces contributions, a-t-il souligné, témoignent d'un écosystème de connaissances en pleine croissance, reliant l'ATI aux universités, aux centres de recherche, aux organisations de développement et aux acteurs privés.

Selon lui, les conclusions de la conférence serviront à élaborer une feuille de route claire pour un système agricole plus résilient, fondé sur la connaissance, digitalisé, respectueux du climat, inclusif et compétitif au niveau mondial.

« Transformer l'agriculture ne se limite pas à accroître la production : cela signifie aussi autonomiser les communautés, renforcer les institutions et construire des systèmes modernes reliant les agriculteurs aux technologies, aux marchés, aux financements et aux opportunités », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la première édition de la Conférence nationale sur la transformation agricole, tenue les 11 et 12 mai 2023, avait pour objectif de capitaliser sur les expériences de l'ATI au cours de la décennie précédente et de renforcer sa visibilité auprès des autorités, des partenaires et du public.

Lors de cette première rencontre, 20 communications scientifiques et techniques avaient été présentées.