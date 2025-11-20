Ile Maurice: Un nouvel accord sucrier signé aujourd'hui

Le Chief Executive Officer (CEO) de Cristal Union, Xavier Astolfi, est arrivé le mercredi 19 novembre pour rencontrer les autorités du secteur sucrier. Cette visite précède la signature officielle du Sugar Supply and Cooperation Agreement, prévue aujourd'hui, jeudi, dans le cadre de la visite du président français, Emmanuel Macron.

Depuis 2015, le Mauritius Sugar Syndicate (MSS) collabore avec Cristalco, le bras marketing français de Cristal Union, afin de livrer chaque année 130000 tonnes de sucre blanc raffiné au marché européen.

Les sucres mauriciens sont intégrés dans la logistique de Cristalco, et distribués aux clients industriels, conditionneurs et chaînes de distribution, tandis que le MSS perçoit le prix net du marché après paiement de la commission. Les ventes se concentrent sur les régions européennes à déficit de production, en particulier l'Espagne, l'Italie et la Grèce.

Par ailleurs, Cristalco accompagne le MSS dans le développement de sucres différenciés, comme le pur sucre de canne ou les sucres Fairtrade, également vendus en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. L'accord prévoit aussi la possibilité de rediriger les livraisons vers d'autres marchés européens si cela s'avère plus rentable.

Cependant, la production locale a fortement reculé, passant de 350 000 tonnes il y a dix ans à 215 000 tonnes cette année. Face à cette situation, Cristalco s'engage à acheter un minimum de 25 000 tonnes de sucre raffiné valorisé, complétées par au moins15000 tonnes de sucre blanc conventionnel selon les opportunités de vente. L'objectif 2025-26 pour les sucres spéciaux non raffinés, déjà proposés aux clients industriels en France, en Italie et en Grèce, est de 5 000 tonnes. Ainsi, pour la campagne 2025, près de 40 000 tonnes de sucre, soit 20% de la production estimée, seront livrées à Cristalco.