Ile Maurice: Éric Mangar est décédé à 70 ans

Eric Mangar, grand militant de l'autosuffisance alimentaire et fondateur du mouvement éponyme, est mort samedi dernier, le 15 novembre, des suites d'une longue maladie. Il avait 70 ans.

Eric Mangar a travaillé sur de nombreux projets CSR avec Emtel tels que le jardinage en milieu scolaire, l'élevage de volaille et la transformation des oignons. Il a également lancé un projet d'élevage de moutons à Agaléga où il a réalisé son premier voyage avec des animaux pour s'assurer de la qualité de l'alimentation. Ce projet a été un succès, et a nécessité l'achat d'un congélateur pour la conservation de la viande. Avant cela, les habitants d'Agaléga se nourrissaient de poissons, de poulets, de légumes cultivés et de produits importés.

Après des études au Collège du St Esprit et des cours d'agronomie à l'université de Maurice, Éric Mangar a été responsable de la diversification animale à Belle-Vue Mauricia.

En 1986, il a fondé le Mouvement pour l'Autosuffisance Alimentaire, impulsant divers projets d'autoassistance.En 1995, il négocie le relogement des habitants de La Pipe, impactés par le projet du Midlands Dam. Ils ont finalement été relogés à Anoska après quatre ans de discussions.

Cette expérience a inspiré sa thèse Resettlement & Integration of La Pipe Community in the wake of the Midlands Dam Project, pour laquelle il a obtenu un Master auprès de l'université de Wales.

Selon Eric Mangar, il était crucial de soutenir les coopératives agricoles et de développer l'agrotourisme. Il estimait que chaque Mauricien devait contribuer à sa propre production alimentaire pour augmenter la résilience face aux incertitudes futures.

Ses funérailles seront célébrées par le cardinal Maurice Piat, le samedi 22 novembre, au Moura Funerarium de Petite-Rivière à 10 h 30 et la crémation aura lieu le même jour à 14 heures à Montagne St Pierre, Bambous.