Afrique: La Marocaine Ghizlane Chebbak élue meilleure joueuse africaine de l'année

Dakar — La footballeuse marocaine Ghizlane Chebbak a été élue meilleure joueuse africaine de cette année, lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football (CAF), mercredi, à Rabat, au Maroc.

Agée de 35 ans, Chebbak, milieu de terrain d'Al-Hilal (Arabie saoudite), succède à la Zambienne Barbra Banda.

Issue d'une famille de footballeurs, elle est passée par plusieurs clubs marocains au début de sa carrière, avant de rejoindre l'Association sportive des forces armées royales, avec laquelle elle a remporté 10 trophées au Maroc, entre 2013 et 2023.

Sociétaire du Raja Club Athletic, Ghizlane Chebbak a brillé à la Coupe du Trône. Elle l'a remportée une dizaine de fois et a ajouté à son palmarès la Coupe de l'Amitié Maroc-Émirats en 2016.

Le Tournoi de l'Union nord-africaine de football (2021) et la Ligue des champions de la CAF (2022) font partie de ses trophées.

Polyvalente, l'ancienne joueuse de Misr Lel Maqasa Sporting Club (Égypte) peut aussi évoluer en attaque. Elle fait partie des joueuses les plus prolifiques du continent.

Ghizlane Chebbak a été la meilleure buteuse du championnat marocain en 2014 (54 buts), 2015 (37 buts), 2016 (39 buts), 2017 (35 buts) et 2023 (23 buts).

Ancienne joueuse du FC Badalona Women (Espagne), elle était aussi la meilleure joueuse du championnat marocain en 2018, 2020 et 2022.

Jouant pour la sélection marocaine depuis 2007, Chebbak a été finaliste de la Coupe d'Afrique des nations féminine en 2022 et 2024. À la CAN 2022, elle était élue meilleure joueuse et meilleure buteuse (3 buts). Elle fait partie de l'équipe type du tournoi.

Chebbak a réitéré les mêmes performances lors de la CAN 2024 en marquant cinq buts et en intégrant l'équipe type.

Élue meilleure joueuse africaine en 2022 par l'International Federation of Football History and Statistics, elle se distingue par sa technique, sa vision du jeu et sa créativité.