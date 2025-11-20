A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net après déductions des charges fiscales de Bank Of Africa (BOA) Sénégal a connu une augmentation de 10% par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce rapport met en relief un résultat net de 16,372 milliards de FCFA contre 14,882 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit un accroissement de 1,490 milliard de FCFA en valeur absolue.

Selon les responsables de la banque, sur l'année glissante, le total bilan de BOA Sénégal évolue de 5,7%. Ils estiment par ailleurs que « s'appuyant sur un réseau d'agences dynamiques avec un bon maillage du territoire, la banque consolide la collecte des ressources et la distribution de crédits clientèle avec des taux de croissance respectifs de 9,8% et 2,1%. » Les ressources se sont élevées à 608,371 milliards de FCFA contre 554,172 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

De leur côté, les crédits clientèle se sont établis à 392,185 milliards de FCFA contre 384,167 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

Au finish, le produit net bancaire (PNB) connait une hausse de 7% à 37,435 milliards de FCFA contre 35,080 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. De l'avis de la direction de la banque, il est porté par la croissance des commissions de 6,8% et de la marge nette de 6,7%.

Quant au coût du risque, il s'est amélioré, se fixant à -0,5% à fin septembre 2025 contre -1,8% au 30 septembre 2024. Le coefficient d'exploitation s'améliore aussi en passant de 46,1% au 30 septembre 2024 à 44,4% à fin septembre 2025.

Le résultat avant impôts se situe à 18,481 milliards de FCFA contre 16,557 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit une évolution de 12%.

Quid des perspectives pour fin décembre 2025 ? Sur ce point, la direction de la banque avance que « dans les conditions normales, la tendance affichée au troisième trimestre par les principaux indicateurs, devrait se poursuivre pendant le quatrième également. »