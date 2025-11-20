Cote d'Ivoire: PPA-CI - Laurent Gbagbo dissout le Bureau Exécutif National de la Ligue des Jeunes

Le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a annoncé, le 19 novembre 2025, une décision majeure concernant sa structure jeunesse. Par un communiqué signé de sa porte-parole, Me Habiba Touré, le parti a informé l'opinion publique de la dissolution du Bureau Exécutif National de la Ligue des Jeunes, sur instruction du président du parti, Son Excellence Laurent Gbagbo.

Cette décision intervient à la suite de la révocation, le même jour, du camarade Dalli Arthur Prince-Richard, jusque-là Secrétaire Général Adjoint et chargé de l'intérim à la tête de la Ligue des Jeunes. Le communiqué ne révèle pas les motivations détaillées de cette révocation, mais précise qu'elle s'inscrit dans une dynamique interne visant à renforcer la discipline et la cohésion au sein du parti.

Le PPA-CI rappelle que cette mesure n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans « un cadre strict de discipline, de cohésion et de respect des résolutions du Comité Central », lesquelles constituent, selon le parti, les piliers indispensables à la stabilité et à la crédibilité de sa formation politique. En s'appuyant sur ces principes, la direction entend consolider le fonctionnement interne de ses organes, notamment ceux dédiés à la jeunesse, considérés comme stratégiques dans sa vision politique.

Cette dissolution ouvre ainsi une nouvelle phase pour la Ligue des Jeunes, dont la réorganisation est attendue dans les prochains jours. Si aucune précision n'a été donnée quant à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, des sources internes laissent entendre qu'une restructuration profonde pourrait être engagée pour redynamiser cette entité.

En prenant cette décision, le président Laurent Gbagbo envoie un signal clair : celui d'un parti attaché à l'ordre, à la discipline organisationnelle et à la rigueur dans la gestion de ses structures. Le PPA-CI entend ainsi renforcer sa cohésion en vue des défis politiques à venir, notamment dans un contexte national marqué par des enjeux électoraux majeurs.