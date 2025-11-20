Afrique: Le Togo décroche deux médailles de bronze en Arabie saoudite

20 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo s'est distingué aux Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent actuellement à Riyad, en Arabie saoudite.

Mercredi, l'athlétisme togolais a été mis à l'honneur grâce à deux performances réalisées par deux sportives, offrant au pays deux médailles de bronze coup sur coup.

La première revient à Fayza Abdoukerim, qui s'est illustrée en saut en longueur, décrochant une belle troisième place.

Quelques instants plus tard, c'est Naomi Akakpo qui a hissé le drapeau togolais sur le podium en remportant le bronze au 100 m haies, avec un temps remarquable de 13"65, l'un des meilleurs de sa carrière.

Ces résultats témoignent de la montée en puissance de l'athlétisme féminin.

L'édition 2025 des Jeux de la Solidarité islamique, lancée le 7 novembre, rassemble 57 nations autour de 21 disciplines olympiques, faisant de l'événement l'un des rendez-vous sportifs phares du monde islamique.

La compétition se poursuit jusqu'au 21 novembre.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.