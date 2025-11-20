Togo: Cina Lawson rejoint le Conseil africain de l'IA

L'Alliance Smart Africa, plateforme panafricaine dédiée au développement du numérique sur le continent, a dévoilé la composition de sa nouvelle instance consultative multidisciplinaire chargée d'orienter le déploiement stratégique des technologies, en particulier l'intelligence artificielle, en Afrique.

Parmi les membres annoncés figure la Togolaise Cina Lawson, ministre de l'Efficacité du Service public et de la Transformation numérique, rapporte Jeune Afrique. Sa présence au sein de cette structure confirme le rôle croissant du Togo dans la transformation numérique du continent.

Placé sous la supervision de la Commission de l'Union africaine (UA) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le nouveau Conseil africain de l'IA réunit 15 experts et responsables issus de divers horizons. Leur mandat, d'une durée d'un an, prévoit au moins trois réunions annuelles, organisées en marge des sessions ministérielles de Smart Africa.

Pour cette première année, sept sièges sont attribués à des ministres africains en charge du numérique ou des télécommunications : Algérie, Tchad, Kenya, Nigeria, Rwanda, Togo et Zimbabwe.

L'objectif de ce conseil est de guider le développement des politiques, standards et stratégies africaines en matière d'intelligence artificielle, tout en favorisant un déploiement responsable et inclusif des technologies émergentes.

Avec sa nomination, Cina Lawson, déjà reconnue pour avoir impulsé des réformes majeures dans le secteur numérique togolais, apporte son expertise à un organe appelé à jouer un rôle central dans la souveraineté numérique africaine.