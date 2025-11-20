Togo: Enchères surprise

20 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Office Togolais des Recettes (OTR) organise ce jeudi une vente aux enchères portant sur 96 conteneurs remplis de marchandises... dont le contenu exact demeure inconnu.

Selon le journal Waraa, les acheteurs devront miser à leurs risques et périls : certains conteneurs pourraient renfermer des produits de grande valeur, tandis que d'autres pourraient s'avérer moins intéressants.

Ce type de vente attire généralement commerçants, importateurs et curieux, tous prêts à tenter leur chance dans une opération mêlant opportunité et hasard.

Reste à savoir qui repartira avec la meilleure affaire -- et qui fera chou blanc.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.