Ile Maurice: La Réunion offre quelques garanties

Le Comité d'organisation des Jeux des îles (COJI) a tenu un point de presse, le mardi 18 novembre, cela après la visite de Patricia Profil, conseillère régionale de La Réunion chargée de la coopération et des sports. Cette rencontre a permis de réaffirmer les engagements des deux territoires en vue de la 12e édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) qu'organisent les Comores dans moins de deux ans.

Rappelons que le Comité régional olympique et sportif de La Réunion a évoqué l'hypothèse d'un boycott si les organisateurs comoriens ne modifiaient pas les disciplines au programme.

Consolider les partenariats

Lors de sa prise de parole, le président du COJI, Mohamed Issimaila, a rappelé que l'organisation des Jeux représente pour les Comores «des enjeux diplomatiques, économiques et socio-politiques, avant d'être sportifs». Il a assuré que le pays avait atteint «le point de non-retour» dans la préparation de l'événement. Mohamed Issimaila a également lancé un appel à l'ensemble des îles participantes, et en particulier à La Réunion, pour qu'elles respectent l'un des principes fondateurs des Jeux : la solidarité. Selon lui, le premier geste de solidarité consiste à garantir la participation de toutes les îles aux premiers Jeux organisés sur le sol comorien.

Prenant ensuite la parole, Patricia Profil a expliqué le sens de sa visite, inscrite dans la continuité des liens historiques et humains entre La Réunion et les Comores. Elle a lu plusieurs extraits de la Charte des Jeux des îles, soulignant les valeurs d'amitié, de fraternité et de solidarité qui s'imposent à tous les membres.

Elle a également réaffirmé la disponibilité de La Réunion à accompagner les Comores dans ce «formidable défi». Le point de presse s'est poursuivi par un échange avec les journalistes, portant notamment sur la position du gouvernement comorien, le rôle du conseil régional de La Réunion dans la 12e édition des JIOI, ainsi que sur une récente prise de position du Cros Réunion.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions en décembre 2025 à La Réunion, puis de se retrouver de nouveau aux Comores afin de consolider les partenariats envisagés, selon la page officielle des Jeux.

La conseillère a également été conviée au Palais omnisports de Malouzini pour assister au match amical Comores vs Namibie. Ce site accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux des îles Comores 2027. Au cours de son passage aux Comores, elle a également pu visiter les infrastructures sportives et avoir un aperçu du Village des Jeux.