Ile Maurice: Athlétisme - Des records à la pelle

La deuxième et ultime journée des championnats nationaux jeunes sponsorisés par KFC a été marquée par de nouveaux records établis et battus samedi dernier au stade Maryse Justin à Réduit. Isaïah Neal du Rising Phoenix AC et Ange Maëva Emilie Bauda du Quatre-Bornes Pavillon AC ont brillé une nouvelle fois en accrochant des records nationaux lors de cette journée. Lors de la première journée, Ange Maëva Emilie Bauda avait frappé fort en battant deux records nationaux dans la catégorie d'âge des moins de 12 ans.

En finale du saut en longueur, elle avait pulvérisé son propre record national de 4m16 (31 août 2024), signant un saut à 4m35 (vent -2,3 m/s).

Lors de la même journée, elle s'était attaquée au record national du 120 mètres. Engagée sur la 2e série du 120m, la pensionnaire de la Ville des Fleurs s'était adjugé un chrono de 16s72 (-2,3 m/s). Samedi dernier, cette marque fut améliorée une nouvelle fois en finale du 120m. Avec un vent favorable de 1,2 m/s, Ange Maëva Emilie Bauda a explosé la référence nationale en signant un temps de 16s40, améliorant de 32 centièmes son précédent chrono.

En équipe, Ange Maëva Emilie Bauda s'est distinguée avec son équipe sur le relais du 4x50m. Les pensionnaires du Quatre-Bornes Pavillon AC (Marie Emma T. Charnier, Marie Sephora E. Jaune, Kerly Sadiappa Chetty, Ange Maëva Emilie Bauda) ont surclassé ce relais avec un temps de 29s66, pulvérisant l'ancien record national du Rose Hill AC, un chrono de 30s81 datant du 29 juillet 2017. Chez les garçons, Isaïah Neal du Rising Phoenix AC a mené son club vers le succès.

Ange Maëva Emilie Bauda termine ces championnats nationaux avec quatre records à son actif.

Sur le plan individuel, le poussin du club de Phoenix a fait tomber le record national du 50m en franchissant la ligne d'arrivée en 8s19 sur la finale de cette épreuve. Il améliore ainsi la marque de Nolan Ravina (8s39) datant du 15 avril 2023. Notons que Luca Alladee d'Adonai AC a terminé en deuxième position en 8s24, un chrono qui aurait effacé l'ancien record national.

Isaïah Neal a porté son succès sur le concours du lancer du poids, accrochant une première place et établissant un nouveau record avec un jet à 8m82. Sur le relais 4x50m, son équipe du Rising Phoenix AC (Joseph Leo, Luckunsing Shanay, Neal Isaïah, Tuyau Tyron) a établi la nouvelle référence nationale sur la distance avec un temps de 34s31.

L'autre record national battu lors de cette journée est à mettre au crédit de Phoebe Langworthy d'Adonai Candos AC, vainqueur du 500m chez les moins de 10 ans avec un chrono de 1'52s01. Elle efface des tablettes le record de Marine Malbrook (1'53s41 - 15 avril 2024, Bambous). Quatre autres records furent établis chez les filles lors de ces championnats.