Ile Maurice: Le copilote du jet privé conteste la rétention de son passeport

Nouveau tournant dans le dossier du jet privé ayant transporté Mamy Ravatomanga à Maurice le 12 octobre, avec l'intervention, mardi, du copilote malgache du Cessna 560XL, Zuzie Raymond Hasiniavo. Sous surveillance policière, il s'est présenté en cour intermédiaire avec son avocat, Me Numresh Dreepaul, et son avoué, Me Shameek Jankee, pour y jurer un affidavit visant à attirer l'attention de la justice sur sa situation. Il formalise ainsi son désaccord avec la durée de la restriction qui pèse sur lui et place désormais le débat devant une instance judiciaire plutôt que purement policière.

Hasiniavo affirme, entre autres, que les autorités mauriciennes détiennent son passeport alors qu'il n'a pas été arrêté. Selon son avocat à la sortie du tribunal, aucune charge provisoire n'a été retenue contre son client, un mois jour pour jour après le début de l'enquête. Il souligne que le copilote coopère pleinement avec les enquêteurs et s'est plié à chaque convocation et demande d'information. La rétention prolongée de son passeport ne serait plus justifiée et ne correspond à aucune procédure formelle.

L'action déposée en cour s'inscrit dans le cadre de l'enquête pour retracer avec précision les circonstances ayant conduit à l'autorisation d'atterrir, à vérifier la véracité de l'urgence carburant invoquée par l'équipage et à déterminer la chaîne de décisions internes ayant permis au jet de se poser sur le sol mauricien. Les enquêteurs se penchent également sur les communications radio, la conformité du plan de vol et les échanges éventuels entre l'équipage et des interlocuteurs à Maurice avant l'arrivée de l'appareil.