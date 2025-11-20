Ile Maurice: Le président de la FMC, Michel Mayer, invité

Le cyclisme mauricien sera à l'honneur lors des Africa Cycling Excellence Awards (ACEA) 2025. Ils se tiendront, pour rappel, le 29 novembre au Rwanda. Michel Mayer, président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), a officiellement été convié à cette prestigieuse cérémonie qui récompensera les meilleures performances du cyclisme africain. Il y représentera le cyclisme mauricien à un moment où la discipline connaît une progression notable sur la scène continentale.

Cette invitation intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le pays. Plusieurs cyclistes mauriciens, ainsi que l'équipe nationale, figurent parmi les nominés dans différentes catégories, confirmant la montée en puissance du cyclisme local face aux grandes nations africaines.

Dans la catégorie «Meilleure Cycliste Élite Femme», deux Mauriciennes sont nominées. Sans surprise, on retrouve Kimberley Le Court-Pienaar, membre de l'équipe AG Insurance-Soudal Team et désormais figure emblématique du cyclisme mauricien, régulièrement performante sur les épreuves internationales. Mais aussi Lucie Lagesse, jeune talent en pleine ascension, qui s'est illustrée par ses progrès cette saison.

Chez les hommes, Alexandre Mayer, qui défend depuis quelques mois les couleurs de la Pro Team Burgos Burpellet BH, est en lice pour le titre de «Meilleur Cycliste Élite Homme». Ses récents résultats sur les compétitions africaines font de lui un sérieux prétendant.

Enfin, notre sélection nationale est nominée dans la catégorie «Meilleure Équipe Cycliste Nationale Africaine», une reconnaissance majeure pour une équipe qui a multiplié les performances convaincantes ces derniers temps, notamment lors des compétitions continentales.

Ces nominations multiples témoignent d'une structuration progressive du cyclisme à Maurice, soutenue par un encadrement fédéral renforcé et un investissement accru dans le développement des jeunes. Les résultats ne seront dévoilés que lors de la soirée du 29 novembre, mais le drapeau mauricien flottera fièrement parmi l'élite du cyclisme continental.