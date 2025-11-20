Afrique: L'industrialisation, seul levier pour libérer la croissance économique africaine

En ce jeudi 20 novembre 2025, l'Afrique souligne l'importance de sa Journée annuelle dédiée à l'industrialisation. Les travaux menés cette année à Kampala, en Ouganda, insistent sur la nécessité pour le continent d'adopter un développement industriel pérenne afin d'assurer une croissance stable et d'honorer la feuille de route panafricaine de l'Agenda 2063.

La croissance africaine passe par la fabrication

Selon les Nations Unies, le secteur industriel est considéré comme l'unique voie vers une prospérité durable et inclusive. L'Organisation de l'unité africaine (OUA) a officialisé l'importance de cette cause en 1989, un geste immédiatement appuyé par l'Assemblée générale de l'ONU, qui a décrété le 20 novembre la Journée de sensibilisation.

D'après l'ONU, la création d'industries est primordiale pour doper la productivité, injecter de nouvelles techniques, améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et générer des emplois. En intégrant la fabrication dans ses économies nationales, l'Afrique pourrait atteindre des taux de croissance élevés, réduire sa dépendance aux aléas des marchés extérieurs et, par conséquent, contribuer massivement à l'éradication de la pauvreté.

L'Ouganda, hôte du rendez-vous continental 2025

Depuis 2018, cette journée est étendue en une semaine d'événements. En 2025, la Semaine de l'industrialisation se tient à Kampala, en Ouganda, du 17 au 21 novembre. L'événement a pour thème cette année « Transformer l'économie africaine grâce à l'industrialisation durable, l'intégration régionale et l'innovation », soulignant la triple stratégie du continent pour sa mutation économique.

En marge de la Semaine, deux manifestations distinctes sont organisées : la quatrième édition du Forum des Femmes Africaines Transformatrices et la première édition du Forum africain des jeunes start-ups. Ces plateformes ont pour mission de dynamiser les investissements, les partenariats et l'autonomisation des entrepreneurs féminins et de la jeunesse.

L'industrialisation, pilier de la vision 2063

L'impulsion donnée à l'industrie constitue un axe central de l'Agenda 2063, le plan directeur établi par les chefs d'État de l'Union africaine en 2015. Ce cadre stratégique, articulé autour de sept aspirations et vingt priorités, représente la vision cinquantenaire de l'Afrique pour assurer son développement inclusif, son unité politique et sa prospérité future. L'Agenda 2063 est, à ce titre, étroitement aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, faisant de l'essor industriel une condition indispensable pour réaliser les idéaux du panafricanisme.