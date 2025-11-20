Sénégal: Incident à Keur Massar - Police et Gendarmerie parlent d'un « acte isolé » et regrettable

19 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa SECK

Les images circulent largement sur les réseaux sociaux, montrant un incident survenu le 14 novembre 2025 à Keur Massar, impliquant des éléments de la Police et de la Gendarmerie.

Face à cette situation, les deux institutions ont publié, le 18 novembre 2025, un communiqué conjoint dans lequel elles regrettent « cet incident qui constitue un acte isolé, qui ne reflète en rien la qualité des relations professionnelles et la collaboration exemplaire qui lient, au quotidien, policiers et gendarmes dans l'accomplissement de leurs missions quotidiennes ».

La Direction générale de la Police et le Haut-commandement de la Gendarmerie ont tenu à rassurer l'opinion publique : « des dispositions communes ont été prises pour clarifier les circonstances de l'incident et situer les responsabilités afin de préserver la cohésion entre les unités ».

Enfin, la Police et la Gendarmerie ont réaffirmé leur détermination commune à travailler en parfaite synergie pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la préservation de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national.

