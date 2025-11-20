Sénégal: Saint-Louis - Les missions de la CENTIF présentées aux acteurs territoriaux

Saint-Louis — Les missions opérationnelles et stratégiques de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) ont été présentées, mercredi, à l'ensemble des acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

"Les missions opérationnelles sont le coeur de métier de la CENTIF qui regroupe trois fonctions essentielles", a dit Mandjibou Lèye, commissaire principal de Police et directeur des enquêtes de la CENTIF.

Il s'exprimait au cours d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Parmi les missions de la CENTIF, il a cité la réception des déclarations d'opérations suspectes (DOS), leur traitement et la diffusion des résultats au procureur de la République financier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a évoqué également les missions stratégiques de la CENTIF, notamment la conduite d'études sur les risques, les tendances et les méthodes en matière de blanchiment de capitaux.

L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, a magnifié la tenue de cette rencontre.

Il a félicité la CENTIF pour cette "belle initiative" qui, selon lui, consiste à partager avec les acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis, les services déconcentrés, entre autres, les missions et les activités de cette institution.

Des autorités administratives et élus, des autorités judiciaires, des Forces de défense et de sécurité, des chefs de service, des institutions financières, entre autres, ont pris part à cet atelier.