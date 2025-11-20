Sénégal: Tambacounda - Un nouveau centre d'état civil à Kothiary

La commune de Kothiary, dans le département de Goudiry, étrenne un nouveau centre d'état civil dont les travaux de construction ont été financés par l'Union européenne (UE).

L'infrastructure a été construite dans le cadre du Programme NEKKAL, financé depuis 2020 par l'Union européenne à travers les Fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique, d'un montant de vingt-huit millions d'euros, soit 18 366 796 000 de francs CFA.

Elle est appelée à faciliter les démarches, réduire les risques d'erreurs et contribuer à rendre chaque citoyen visible administrativement.

"Le centre que nous inaugurons à Kothiary est un exemple concret de cette ambition. Il est conçu pour améliorer l'accessibilité, sécuriser les registres, fluidifier les procédures et offrir un service public de proximité", a déclaré, mercredi, Faly Keita, représentant de l'Union européenne.

Le nouveau centre d'état civil de Kothiary a été inauguré par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, en présence du gouverneur de Tambacounda, du préfet du département de Goudiry et du maire de la commune de Kothiary.

Le programme NEKKAL est présenté comme "l'un des efforts les plus structurants engagés au Sénégal pour moderniser le système d'état civil".

"NEKKAL s'inscrit dans une vision systémique articulant la construction de centres modernes, la digitalisation des registres, la formation des agents, le renforcement des capacités des collectivités territoriales et la consolidation d'un fichier biométrique fiable", a affirmé Faly Keita.

Le représentant de l'UE a salué l'engagement du gouvernement du Sénégal, du ministère en charge des Collectivités territoriales, ainsi que des partenaires techniques tels que Civipol et Enabel qui ont accompagné la mise en oeuvre opérationnelle du programme NEKKAL.