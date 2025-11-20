Afrique: Cent-vingt personnalités africaines honorées par l'IARPA

Dakar — L'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA) a élevé au titre honorifique de docteur honoris causa 120 personnalités africaines et de la diaspora, pour leur contribution au développement du continent.

Les lauréats ont reçu leur distinction au cours d'une cérémonie solennelle organisée mercredi à Dakar, en partenariat avec le Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT).

"Ces titres de docteur honoris causa qui vous sont décernés sont des actes de reconnaissance majeure, un hommage universel rendu à celles et ceux dont l'oeuvre, la pensée et l'engagement ont marqué la société, enrichi la science et élevé l'humanité", ont fait savoir les organisateurs.

Parmi ces récipiendaires exerçant dans différents domaines, figurent sept Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, des Maliens, entre autres.

Ils sont ministres, députés, universitaires, administrateurs, experts dans des domaines variés tels que les industries pétrolières, l'aéronautique, ou juristes.

L'écrivain-éditeur sénégalais Idrissa Sow, parmi les lauréats, s'est dit comblé de concrétiser un rêve nourri depuis qu'il a vu l'ancien président Léopold Sédar Senghor recevoir cette distinction.

"Aujourd'hui, sur les pas de ce grand homme, être distingué docteur honoris causa, vous imaginez ma joie, ma fierté", lance-t-il.

Selon lui, l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée milite pour le développement de l'Afrique par l'Afrique et pour l'Afrique, car "cette institution a estimé que nos réalisations dans nos différents domaines de compétences méritaient d'être saluées et offertes en exemple".

La prochaine cérémonie de remise des prix de l'IARPA se déroulera l'année prochaine en République démocratique du Congo.