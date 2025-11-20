Sénégal: Jeux de la solidarité islamique 2025 - Frédéric Mendy termine sixième de la finale du 400 mètres à Riyad

Dakar — L'athlète sénégalais Frédéric Mendy a terminé sixième de la finale du 400 mètre plat des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie saoudite, avec un chrono de 46"67.

Le Marocain Rachid M'hamdi s'est imposé dans cette course mercredi, en 45"40.

Le sprinteur sénégalais de 29 ans s'était qualifié pour la finale du 400 m en terminant premier de sa série en demi-finale, avec un temps de 46"42.

Son compatriote Abdou Aziz Ndiaye a été éliminé après avoir terminé sixième de sa demi-finale dans la même épreuve.

En finale du triple saut, Amath Faye a pris la quatrième place grâce à un bond de 16,45 m.

Saly Sarr a remporté lundi dernier la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 m, offrant au Sénégal sa première médaille d'or dans cette édition des Jeux, la quatrième pour la délégation après celles de la nageuse Oumy Diop.

La nageuse de 22 ans a décroché trois médailles : une en argent sur le 50 mètres dos, et deux en bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

La compétition a débuté vendredi dernier à Riyad où elle se poursuivra jusqu'au vendredi 21 novembre.

Le Sénégal participe à cette sixième édition des Jeux de la solidarité islamique avec une délégation réduite à 13 athlètes, contre 110 lors de la précédente édition à Konya, en 2023.

Outre l'athlétisme et la natation, les représentants sénégalais ont concouru dans d'autre disciplines.

En judo, Mbagnick Ndiaye (+ 100 kg) a été battu en quarts de finale par l'Égyptien Mohamed Abdo Masoud, puis en repêchage par le Kirghize Zholdoshkaziev Emirkhan, le 9 novembre.

En karaté, Makhtar Diop (- 84 kg) a été éliminé en demi-finale par le Jordanien Mohammad Aljafari, avant de s'incliner dans le combat pour le bronze face à Rida Messaoudi, athlète des Émirats arabes unis.

Dans la même discipline, Oumar Diop a été battu dès le premier tour en kata par le Saoudien Rakan Albadri.

Mouhammadou Falilou Diop (+ 84 kg) a lui perdu en quarts de finale contre l'Ivoirien Alpha Ladji Souleymane Sanogo.

Chez les dames, Ramatoulaye Sylla (- 61 kg) a été battue en quarts de finale par la Tunisienne Wafa Mahjoud, puis en combat pour la médaille de bronze par la Camerounaise Dze Tombi Nelly Doris.

Salimata Ba (- 50 kg), victorieuse de la Syrienne Ledy Asfoura au premier tour, s'est inclinée en quarts de finale face à l'Indienne Sara Bahmanyar, puis contre l'Ivoirienne Abeni Adiatu Adebayo dans le combat pour le bronze.

En taekwondo, Bocar Diop a été éliminé dès le premier tour dans la catégorie des moins de 67 kg.