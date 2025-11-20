Sénégal: Ousmane Sonko insiste sur la nécessité de construire la Maison des archives et la Bibliothèque nationale

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko, a insisté, mercredi en Conseil des ministres, sur la construction de la Maison des archives, de la Bibliothèque nationale, entre autres, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique mémorielle du gouvernement.

"[...] sur les orientations du gouvernement en matière de politique mémorielle", le Premier ministre "a tout d'abord, fait le rappel des directives et actes posés en matière de politique mémorielle du gouvernement", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Ousmane Sonko "a particulièrement insisté sur la construction de la Maison des archives, de la Bibliothèque nationale et de bibliothèques dans les régions".

Selon lui, la Bibliothèque nationale ainsi que la Maison des archives sont des "outils de réappropriation de notre mémoire collective et [des] réceptacles de notre patrimoine documentaire national".

Dans la même logique de valorisation du patrimoine mémoriel, le chef du gouvernement a préconisé l'érection d'un Mémorial à Thiaroye en l'honneur des tirailleurs sénégalais, la création d'un Centre de documentation et de recherche dédié aux Tirailleurs sénégalais, l'enseignement de l'histoire du Massacre de Thiaroye dans les écoles sénégalaises.

Ousmane Sonko a également appelé à "la célébration, chaque année, d'une journée du Tirailleur et la création d'un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique (CNMGPH) ainsi que du Centre de documentation au Cimetière de Thiaroye".

Après avoir cité l'hommage solennel rendu au Professeur Amadou Mahtar Mbow le 28 octobre 2025 et rappelé la prochaine célébration de la 2ème édition du souvenir du Massacre de Thiaroye, le Premier ministre a souligné l'importance du "récit historique et l'érection de symboles" et de "figures emblématiques" dont regorge le pays.

Dans ce sens, il a annoncé la création de musées historiques des royautés traditionnelles, comme celui de Dekheulé, dans des sites historiques comme Pathé Badiane (Paoskoto), Yang Yang, Ndorna (Fouladou) et Nder.