Sénégal: Rufisque - Le maire lance des travaux de construction de voiries et réseaux d'assainissement

Rufisque — Le maire de Rufisque, Oumar Cissé, a lancé mercredi les travaux de construction de voiries et d'assainissement visant à faciliter la mobilité urbaine et améliorer le cadre de vie de la "vieille ville", pour un coût financier global de 900 millions de francs CFA.

L'édile de Rufisque souhaite de cette manière se conformer au Programme de développement urbain durable (PDUD), un document de référence de l'équipe municipale qui prévoit de moderniser les infrastructures et les réseaux de transport dans le centre-ville de cette commune de la région de Dakar.

"C'est le lieu de féliciter toutes les populations que nous avons eu à rencontrer. Nous avons pu rencontrer tous les acteurs. Ça s'est très bien passé. Nous avons lancé huit chantiers de construction de voiries. C'est extrêmement important", a indiqué Oumar Cissé à la fin d'une visite sur plusieurs sites.

Il s'est rendu avec ses équipes et des techniciens à Keury Kao, Gouye Mouride, Arafat, Guendel, à la cité Tacco, à Diokoul et Keury Souf, des quartiers de la ville de Rufisque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a en outre inauguré le tronçon situé sur l'axe Jules Ferry, une route stratégique, d'une longueur de 330 mètres, construite en béton armé.

Le maire prévoit de poursuivre ce jeudi sa tournée dans plusieurs quartiers de sa ville, dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes d'assainissement.

Il a rappelé avoir conduit d'autres réalisations sur l'éclairage public, l'éducation, la culture, entre autres domaines.

"Nous sommes ensemble dans la réalisation de ces infrastructures", a ajouté Oumar Cissé, insistant sur la nécessité de désencombrer des voies et espaces publics.