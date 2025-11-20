Soudan: Al-Eiser inaugure le Centre Régional de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision dans l'État de la Mer Rouge

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Ustaz Khalid Al-Eiser, a inauguré la première phase des bâtiments du centre régional de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision dans la ville de Port-Soudan, en compagnie du gouverneur de la mer rouge, Général Mustafa Mohamed Nour.

Al-Eiser a réaffirmé la détermination du ministère à réhabiliter et à construire des centres régionaux dans les autres États, faisant allusion aux efforts déployés par le ministère pour développer les médias et renforcer la présence médiatique.

Il a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président du Conseil de souveraineté transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, pour son soutien illimité au plan du ministère concernant la construction de ce bâtiment et ses programmes futurs. Il a également remercié le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, ainsi qu'au membre du Conseil souverain, Assistant du commandant général, ingénieur général Ibrahim Jaber, au secrétaire général du Conseil de Souveraineté général Mohamed El-Ghali, au Ministre des Finances Jibril Ibrahim et au Gouverneur de l'État de la Mer Rouge.

Al-Eiser a ajouté que l'ouverture de la première phase du bâtiment constitue un véritable supplément à l'infrastructure médiatique au pays, et un phare qui exprime la voix de l'Orient avec toute sa richesse.

Il a souligné que le centre restera un symbole de coopération pour la construction de médias nationaux, et a rendu hommage aux martyrs de la télévision et du centre du martyr Osman Makawi dans la bataille de la dignité.

Le ministre a évoqué les efforts déployés par le ministère pour réhabiliter les autres bâtiments, à la tête desquels la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision à Khartoum, un certain nombre de centres dans les autres États et l'Agence Soudanaise de Presse, en vue de mettre en place un système médiatique moderne dans tous les États du Soudan, en saluant les efforts des travailleurs du secteur des médias.

Le ministre a remercié le Service des Renseignements Généraux pour sa coopération dans la récupération des antiquités pillées, ajoutant que tous les documents d'archives qui témoignent d'étapes importantes de l'histoire du pays ont été récupérés, ainsi que les équipements et les véhicules de transport pour la radio et la télévision.

Le ministre a annoncé l'obtention d'accords internationaux pour la réhabilitation d'un certain nombre de sites archéologiques, indiquant que la fondation TIKA leur avait récemment remis le bâtiment archéologique de la province sur l'île de Sawakin après sa réhabilitation.

Le ministre a remercié le Service des renseignements généraux, le système des industries de défense, la Société soudanaise des ressources minérales, l'Autorité des ports maritimes et la police des douanes pour leur contribution au soutien du secteur des médias. Il a également remercié les journalistes et les hommes de médias pour leur soutien aux plans du ministère dans un esprit patriotique.

Dans le cadre de la cérémonie d'inauguration, le représentant du secrétaire général du Conseil de Souveraineté, Abdalla Hijazi, a félicité cette réalisation qui exprime la détermination et la persévérance, soulignant l'engagement du secrétariat général du Conseil de Souveraineté à soutenir tous les efforts médiatiques.

Pour sa part, le gouverneur de la mer Rouge a félicité les employés de la télévision nationale pour leur travail accompli malgré les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, se réjouissant d'accueillir les Soudanais affectés par la guerre.

Pour sa part, le directeur général la corporation générale de la radio et de la télévision, Ibrahim Al-Buzai, a salué a salué les efforts de l'État et son soutien aux médias nationaux durant la guerre de la dignité.