Cote d'Ivoire: Législatives - Ces candidats jeunes et indépendants qui veulent bousculer les codes

En Côte d'Ivoire, un millier de candidats pour seulement 255 sièges à l'Assemblée nationale. Le scrutin législatif aura lieu le 27 décembre. Si les partis traditionnels alignent des candidats dans la plupart des circonscriptions, une autre tendance retient l'attention : la poussée spectaculaire des indépendants, qui représentent près de 60 % des candidatures. Parmi eux, de très nombreux jeunes qui font leurs premiers pas en politique et entendent bousculer les codes établis.

« On va d'abord aller voir nos parents, discuter avec eux et leur présenter notre vision. » Au lendemain de la publication de la liste provisoire des candidats, Koffi Kouadio Obede, inscrit à Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, se projette déjà dans la campagne. À 26 ans, il a choisi la voie indépendante. Pour lui, les partis traditionnels sont tout simplement « déconnectés des réalités du terrain ». « Il y a des politiciens qui, une fois au pouvoir, oublient qu'ils doivent servir le peuple, dénonce-t-il. Ils s'occupent plutôt de leurs carrières et deviennent des rois à Abidjan. Nous, on veut faire autrement : rendre des comptes au peuple ».

Comme Obede, plusieurs jeunes candidats indépendants s'apprêtent à défier les grandes machines politiques. Mais l'un des obstacles majeurs reste le financement de la campagne. Pas de quoi décourager Issouf Ouattara, candidat dans la commune abidjanaise d'Anyama. « C'est un rendez-vous entre le peuple et un homme, lance-t-il. Nous allons à l'essentiel. Nous ne sommes pas dans une ploutocratie, nous sommes dans une démocratie, et la démocratie n'a pas besoin de moyens financiers pour s'exprimer. On a des idées, on descend dans l'arène, on les exprime ».

« Leurs chances restent minces »

Pour Abdourahmane Barry, sociologue, l'audace de ces jeunes s'explique aussi par des modèles nouveaux. « Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'un certain nombre de jeunes ont des modèles et, à travers ces modèles-là, ils décident de se lancer en politique, affirme-t-il. Ce n'est pas évident. Mais leurs chances, s'ils ne sont pas parrainés par un parti politique ou s'ils n'ont pas un ancrage politique, restent minces ».

En 2021, 26 indépendants sont entrés l'Assemblée nationale, selon les résultats officiels. Mais la plupart d'entre eux, 20 au total, avaient ensuite rallié des partis politiques.