Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque, la RDC est fixée pour les derniers barrages

La RDC connaît désormais son potentiel adversaire pour la finale des barrages intercontinentaux. Il s'agira du gagnant de la demi-finale entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Au mois de mars prochain, au Mexique, les Léopards tenteront de décrocher leur deuxième qualification de l'histoire pour la Coupe du monde 2026 contre une de ces deux sélections.

Le sort de la RDC est fixé. Les Léopards affronteront soit la Nouvelle-Calédonie soit la Jamaïque dans la finale des barrages intercontinentaux qui donnent accès aux tout derniers tickets d'accès à la Coupe du monde 2026. Après s'être défaits du Cameroun et du Nigeria, les Congolais ont eu accès directement à la finale de ces barrages grâce à leur classement Fifa (56e), contrairement à la Jamaïque (70e) et la Nouvelle-Calédonie (149e).

Les Jamaïcains sont assez largement favoris pour rejoindre la RDC en finale, au vu de leur classement mondial et de leur expérience. Les Reggae Boyz sont plus habitués à rencontrer des sélections mieux loties et la sélection s'est déjà qualifiée à la Coupe du monde en 1998. La Nouvelle-Calédonie, elle, vise une première qualification au Mondial. Les matches de barrages intercontinentaux se dérouleront entre le 23 et le 31 mars au Mexique, un des trois pays hôtes du Mondial, dans les villes de Guadalajara et Monterrey.

Un match extrêmement attendu en RDC

C'est peu dire que ce dernier match des barrages intercontinentaux est extrêmement attendu en RDC. Alors même que la qualification pour la Coupe du monde n'était pas acquise, après les victoires contre le Cameroun et le Nigeria, les Léopards avaient réalisé un retour triomphal au pays. Une véritable célébration avait été organisée sous l'impulsion de Félix Tshisekedi.

« On est très heureux de continuer l'aventure et on va essayer de faire rêver le peuple congolais encore plus longtemps, jusqu'à la Coupe du monde », avait lancé le milieu de terrain Samuel Moutoussamy, à la descente de l'avion, avant la procession des joueurs jusqu'au Stade des Martyrs lundi. Le président de la RDC a reçu les joueurs en personne en au stade pour leur adresser quelques mots, après trois heures de défilé en bus dans les rues de Kinshasa, pour célébrer seulement une étape sur la route des barrages pour la Coupe du monde. Reste une dernière marche donc, avant de pouvoir faire les valises pour la Coupe du monde 2026, la première depuis 1974.