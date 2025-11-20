Congo-Kinshasa: Le pays veut effectuer le premier recensement de sa population depuis 1984

Avec plus de 100 millions d'habitants estimés aujourd'hui, la République démocratique du Congo (RDC) relance un vieux chantier : le Deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le dernier remonte à 1984, soit près de 40 ans sans données démographiques complètes et actualisées. Cette nouvelle opération vise à combler ce vide et le gouvernement veut accélérer, sur instruction directe du président. Pour la première fois depuis 2013, la Commission nationale du recensement s'est ainsi réunie avec la Première ministre.

Les autorités de RDC veulent aller vite, dans un contexte pourtant complexe. À ce stade, ce que le pays a en main, c'est une feuille de route : elle va de 2025 à 2027, soit une année avant l'organisation des prochaines élections de 2028.

Mais pour y arriver, le chemin est encore long. Pour ce recensement, la RDC a en effet besoin d'environ 200 millions de dollars. Et son exécution doit durer deux ans et six mois, à partir du moment où les financements seront mis à disposition.

Sur ce point, une décision a été prise : le gouvernement doit mobiliser 35 millions de dollars d'ici décembre 2025, pour poursuivre les activités prioritaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un contexte difficile

La Première ministre Judith Suminwa a assuré que le gouvernement est déterminé à engager et à décaisser des fonds pour ce deuxième recensement. Elle reconnaît cependant un contexte difficile : le gouvernement n'a pas le contrôle d'une partie de la région du Kivu, l'Ituri est toujours dans une situation d'instabilité, et sur le plan politique, l'opposition demande un dialogue national pour dégager un consensus sur plusieurs sujets.

Malgré ce contexte, le gouvernement veut aller vite. Aujourd'hui, par exemple, c'est la date butoir fixée par la Première ministre pour tenir une réunion sur les aspects sécuritaires liés au recensement.

Judith Suminwa attend aussi, pour cette fin de semaine, un document du ministre d'État Guylain Nyembo, chargé du Plan : le budget détaillé des besoins urgents pour décembre 2025/janvier 2026. Le budget 2026 a aussi alloué des ressources propres à cette opération. Il est même prévu un appui de la Banque africaine de développement.