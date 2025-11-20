La 25e édition du colloque interreligieux de la Fondation Konrad Adenauer s'est ouverte hier, mercredi 19 novembre, à Dakar, pour deux jours d'échanges. Huit communications ont marqué cette première journée, toutes centrées sur l'exigence d'une coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses, fondée sur le dialogue, la tolérance et l'amour du prochain.

Cette édition 2025, organisée pour la vingt-cinquième fois à Dakar, s'inscrit dans la continuité des initiatives de promotion de la paix, du dialogue social et du vivre-ensemble portées par la Fondation Konrad Adenauer. Le thème retenu : « Religion au Sénégal : entre héritage, modernité et recomposition spirituelle » a été analysé par plusieurs panélistes puis largement débattu en séance plénière.

Des discussions a émergé l'idée centrale selon laquelle la coexistence pacifique entre les différentes traditions religieuses demeure un impératif majeur pour asseoir une société apaisée et durablement stable. « L'objectif de ce colloque c'est d'échanger, promouvoir l'esprit de tolérance et de s'écouter, et surtout de trouver des moments de réflexion sur les réalisations durant les vingt-cinq ans d'organisation de ce colloque », a rappelé Jonathan Nowak, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal et en Gambie.

Et Jonathan Nowak d'ajouter : « C'est aussi de réfléchir sur ce que nous voulons faire ensemble à l'avenir pour vivre l'esprit de la tolérance et de la convivialité entre les différentes communautés religieuses », souligne-t-il.

L'ouverture des travaux a toutefois été marquée par une interruption de certains participants, venus dénoncer la présence de l'ambassadeur d'Israël en raison du conflit israélo-palestinien. Quatre communications ont ensuite été présentées en matinée : la recomposition spirituelle par le Dr Cheikh Tidiane MBaye ; l'héritage et le vivre-ensemble par l'abbé Marcel MBengue ; les confréries religieuses au Sénégal par le Pr Sadibou Seydi ; et la quête d'une coexistence pacifique dans le Proche-Orient par le Rabbin Elhanan Miler de l'ambassade d'Israël.

Le second panel, tenu dans l'après-midi, a également donné lieu à quatre communications : le pluralisme religieux, cohabitation et tensions par l'abbé Paul Macodou Sène ; religion, cohésion sociale et réseaux sociaux par Peter Kabo ; pluralisme religieux et polarisation algorithmique par le Dr Moussa Diop ; et spiritualité et mutation par l'abbé Dibocor NGom.

L'on attend de cette 25e édition une compréhension approfondie des dynamiques religieuses en Afrique et une capitalisation accrue des bonnes pratiques de cohabitation pacifique entre les différentes confessions.

Enfin, des prières ont été formulées par les représentants religieux afin que la paix règne partout dans le monde et que les religions restent fidèles à un dialogue franc et sincère dans un contexte mondial en mutation. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à cette occasion offerte par la Fondation Konrad Adenauer de réunir régulièrement les diverses obédiences religieuses, afin de renforcer les mécanismes de cohabitation harmonieuse, à l'image de plusieurs localités sénégalaises où la diversité de croyances n'a jamais compromis l'équilibre social.