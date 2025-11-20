Un forum de deux jours dédiés à l'Économie Sociale, Verte et Environnementale s'est ouvert hier, mercredi 19 novembre, à Saint-Louis, à l'initiative du Projet PRO-VIVES, dont l'ambition est de valoriser l'entreprise verte et sociale au service de l'innovation, de la croissance et de l'emploi.

Profitant de cette rencontre, les responsables ont procédé à l'inauguration de leur Centre Social érigé sur la route de Gandiole, dans la commune de Gandon, lieu d'accueil du forum. L'objectif est de promouvoir et de renforcer l'écosystème de l'économie sociale, verte et environnementale. Dans ce cadre, 200 micro et petites entreprises ont déjà bénéficié d'un appui dans les régions de Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar.

Financé par l'Agence Italienne de Coopération pour le Développement, PRO-VIVES entend contribuer à l'essor d'une croissance économique inclusive fondée sur l'entrepreneuriat et l'emploi dans les régions concernées. À l'issue de trois années de mise en oeuvre, le projet arrive à terme, mais ses responsables ont présenté hier un bilan jugé positif lors de l'inauguration du centre d'incubation. Celui-ci accueille depuis hier le forum consacré à l'Économie Sociale, Verte et Environnementale. « On s'est concentré avec trois grands résultats. Il s'agit tout d'abord de l'appui à la micro, petite et moyenne entreprise car on en a appuyé 200 au total dans les quatre régions d'intervention du projet à savoir Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar.

On a supporté la commercialisation et amélioré les relations directes entre consommateurs et producteurs, mais aussi à travers la création et la construction de ce centre social qui est dédié à la micro-entreprise, pour les appuyer, se former, mais aussi pour avoir des relations directes et un espace d'incubation pour s'améliorer et créer un réseau », a expliqué Elena De Giosa, coordonnatrice de PRO-VIVES. Elle a rappelé que le troisième résultat porte sur le plaidoyer mené avec les institutions locales et nationales, notamment par l'usage d'outils comme le rating social permettant de valoriser et d'évaluer l'impact de l'entreprise sociale au Sénégal.

La cérémonie d'ouverture du forum et l'inauguration du centre ont été présidées par Seydou Ndiaye, directeur des Stratégies et de la Prospective au ministère de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, représentant le ministre. Il a salué l'initiative en soulignant l'importance de ce type d'infrastructures. « Parce qu'aujourd'hui, l'économie sociale solidaire, c'est la territorialisation.

Il faudrait que les collectivités territoriales puissent s'en approprier. Donc c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi d'espoir parce qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités ont déclaré l'année 2026 l'année de l'économie sociale et solidaire. Il nous faudrait accompagner ces jeunes, les porteurs de projets, les artisans entre autres, afin qu'ils puissent avoir des projets bancables, mais aussi abaisser le taux de mortalité des projets pour qu'ils puissent être des projets impactants au profit de la localité, mais aussi au profit des jeunes », a-t-il indiqué. Durant ces deux jours, panels, master class et foire commerciale rythmeront le programme du forum, qui attend plus de 200 participants.