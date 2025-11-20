Ile Maurice: Incendie dans un appartement - Le conjoint de la propriétaire interpellé

20 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un incendie d'origine suspecte a éclaté tôt dans la matinée du mercredi 19 novembre dans un appartement situé à Ollier, Rose-Hill. Les faits se seraient produits aux alentours de 6 h 30.

Une jeune femme de 28 ans, propriétaire de l'appartement mais résidant actuellement à Camp-Levieux, a été alertée alors qu'elle se trouvait à son domicile. Informée que le logement qu'elle occupait avec son époux venait de prendre feu, elle s'est immédiatement rendue sur les lieux.

Sur place, une personne responsable de l'immeuble lui aurait indiqué que le sinistre aurait été provoqué par son conjoint, un homme de 33 ans travaillant comme mécanicien et présent dans l'appartement au moment des faits. L'incendie a principalement touché la cuisine, où un réchaud à gaz, le mur, le plafond ainsi que plusieurs autres effets ont été consumés. Les dégâts matériels sont estimés à environ Rs 60 000.

Selon d'autres habitants de l'immeuble, l'homme aurait également été aperçu la veille en train de mettre le feu à des objets en bordure de route. Le rez-de-chaussée du bâtiment est par ailleurs équipé de caméras de surveillance susceptibles d'avoir enregistré les événements.

Suite à ces allégations, le suspect a été arrêté et placé en détention au poste de police de Barkly. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de l'incident.

