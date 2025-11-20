Ile Maurice: PILS mobilise les gens contre le VIH

Prévention Information Lutte Contre le Sida (PILS), fondée en 1996, est la principale organisation engagée dans la santé sexuelle. L'association milite pour la vie et la préservation de la qualité de vie à travers la prévention, le plaidoyer, la recherche, le traitement, les soins et le soutien des personnes infectées et affectées par le VIH.

Du lundi 17 au dimanche 23 novembre, des actions sont menées dans plusieurs régions du pays pour inviter le public à se faire dépister pour le VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST). Le mercredi 19 novembre, une séance de dépistage s'est tenue au Victoria Urban Terminal, à Port-Louis, et ce fut un grand succès.

La Responsable Plaidoyer et Renforcement des Capacités Communautaires de PILS, Elodie Sanasee, a fait ressortir : «Depuis le début de la semaine, PILS a lancé une campagne qui s'appelle La Semaine Internationale du Dépistage à travers l'île». Elle a également souligné : «L'objectif est de rendre le dépistage plus accessible et c'est une excellente occasion pour sensibiliser les gens sur l'importance du dépistage et rendre les tests plus accessibles. Il y a plusieurs tests proposés : par exemple, des tests pour le VIH, l'hépatite C et la syphilis, et nos équipes sont formées et équipées pour effectuer ces tests de manière sécuritaire et efficace».

Le dépistage est simple, car une goutte de sang suffit pour un dépistage anonyme, confidentiel et gratuit, et c'est le premier pas vers le traitement, essentiel pour limiter la transmission du VIH.

Elodie a ajouté : «Dans le pays, on estime qu'environ 12 000 personnes vivent actuellement avec le VIH, mais un grand nombre l'ignore encore ; et c'est pour cela qu'un test est important, car même si une personne a le virus, il existe des traitements permettant de vivre plus longtemps et en bonne santé».

Malgré le fait que nous soyons en 2025, le VIH est encore considéré comme un tabou, surtout en ce qui concerne la santé sexuelle, et c'est pour cette raison que ces campagnes sont organisées afin d'éduquer la population à propos du VIH.