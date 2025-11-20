Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula placé en cellule policière pour au moins une semaine

20 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Sattar Hajee Abdoula a été présenté ce jeudi après-midi devant le tribunal de Port-Louis, visé par une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Les autorités lui reprochent d'avoir détenu Rs 3,7 millions, suspectées de provenir d'activités criminelles, déposées sur le compte de Grant Thornton Ltd, société dont il est directeur.

La FCC s'est opposée à sa demande de libération sous caution, invoquant des risques de manipulation de preuves et la possibilité que le prévenu tente de se soustraire à la justice. La décision sur cette requête de caution sera rendue le 26 novembre.

Après sa comparution, Sattar Hajee Abdoula a été conduit en détention policière.

