Burkina Faso: Semaine du numérique 2025 - Un succès pour les stands institutionnels et privés

Les stands des institutions publiques et des entreprises privées, à la Semaine du numérique 2025 ont connu une forte affluence des « amoureux du digital », venus s'informer et enrichir leurs connaissances, mercredi 19 novembre 2025, à Ouagadougou.

Une diversité d'exposants, représentant différentes facettes de l'écosystème numérique est présente à la 20e édition de la Semaine du numérique. Parmi eux, des entreprises privées spécialisées dans les technologies de pointe côtoient des institutions publiques de protection des données des personnes, des porteurs de projets d'identité numérique, de gestion du réseau informatique public, etc.

En cette matinée du mercredi 19 novembre 2025, au pavillon du soleil levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), les allées entre les stands bruissaient d'un mélange de conversations passionnées. L'enthousiasme était palpable. Les étudiants, carnets et smartphones en main, circulaient d'un stand à l'autre pour découvrir les merveilles des innovateurs du numérique. Dans les stands, les responsables prenaient le temps d'expliquer, de vulgariser des concepts techniques et d'engager de véritables conversations avec chaque visiteur.

En effet, au stand de l'Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC), les principaux outils technologiques développés pour moderniser l'administration publique ont été présentés aux visiteurs. Ce sont, a expliqué la cheffe du département commercial et marketing, Rufine Yoda, la plateforme « e-Conseil des ministres », la « messagerie électronique professionnelle », les plateformes de gestion des missions à l'intérieur et l"extérieur du pays (SIM, SIMEX), etc.

La cheffe du département commercial et marketing a invité les étudiants à s'intéresser davantage aux métiers du digital, en forte évolution. Elle a cité l'Intelligence artificielle (IA) comme un domaine prioritaire qui offre des gains en temps, productivité et qualité, à condition d'être utilisée de manière pertinente.

L'identifiant unique, pierre angulaire des projets d'identité numérique, a également fait l'objet d'un intérêt marqué à cette semaine du numérique. Au stand du Programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI), les visiteurs ont pu découvrir l'importance de l'identifiant électronique de la personne (FID) et la sécurisation des données collectées.

A chaque visiteur, le juriste au projet WURI, Arsène Yabré, a pris le soin de présenter les missions du projet. « Nous profitons de l'occasion pour faire connaitre au public, le projet WURI dans le sens où l'identifiant unique est prévu être attribué en 2026. C'est l'occasion d'échanger avec les parties prenantes pour préparer l'interfaçage du système FID à venir », a-t-il confié.

L'identifiant unique, selon lui est la clé qui va permettre à l'écosystème du numérique de pouvoir s'assurer de l'unicité de la personne, l'unicité des acteurs intervenant pour les personnes physiques, l'unicité des clients, etc. Il a lancé un appel à l'ensemble des acteurs à aller vers l'innovation en gardant à l'esprit que l'Homme doit disposer d'un identifiant unique.

Des équipements informatiques adaptés de l'IA vendus

Au niveau des entreprises privées, c'est la modernité et l'innovation, avec des écrans tactiles qui captivaient la foule. A l'image du stand de « Abstergo technology », une entreprise spécialisée dans le matériel informatique haut de gamme, un concept dénommé « Abstergo Intelligence » a été présenté aux visiteurs. L'initiative vise à proposer des équipements informatiques adaptés aux exigences de l'IA.

Le chargé de communication, de « Abstergo technology », Haashim Sessouma a souligné l'importance de la thématique dédiée cette année à l'intelligence artificielle. Le concept « Abstergo Intelligence », selon lui, repose sur une nouvelle génération d'ordinateurs équipés d'un microprocesseur supplémentaire dédié spécifiquement au calcul et au bon fonctionnement de l'IA. Il a précisé que les appareils vendus par son entreprise et destinés particulièrement aux ingénieurs, architectes, sont de dernière génération et intègrent processeur, carte graphique et unité additionnelle dédiée à l'IA.

Les participants, majoritairement des étudiants, ont démontré un vif intérêt pour les différents stands. Ils ont profité de cette opportunité pour échanger directement avec les professionnels du secteur et approfondir leur compréhension des technologies émergentes. Pour Alimata Ouattara, étudiante à l'université virtuelle, la semaine du numérique est un cadre idéal pour les étudiants et les passionnés du numérique de découvrir les innovations des acteurs de l'écosystème numérique.