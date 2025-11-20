Burkina Faso: Région de Yaadga - L'administration et le secteur privé de la culture se concertent

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu, les 17 et 18 novembre 2025 à Ouahigouya, une rencontre d'échanges entre l'administration et les acteurs du secteur privé de la culture et du tourisme.

Le Burkina dispose d'un patrimoine culturel et touristique riche et varié. Pour mettre en valeur ce potentiel en vue d'en faire un véritable levier de développement économique et social, l'Etat, à travers le ministère en charge de la culture et du tourisme a adopté des politiques, opéré des réformes, développé des initiatives et des cadres de concertation. C'est dans cette dynamique que l'Etat a adopté une démarche participative qui prend en compte les acteurs privés dans le développement de la culture et du tourisme au Burkina à travers la mise en place d'un cadre de concertation entre les parties prenantes appelé :

« Rencontre administration publique-secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT) ».

Pour l'année 2025, c'est Ouahigouya chef-lieu de la région de Yaadga qui a abrité la rencontre d'échanges entre les acteurs sous l'impulsion des directions générales de la culture et du tourisme. Placé sur le thème : « Patrimoine culturel et promotion du tourisme interne : quelle synergie d'actions pour le développement des acteurs de la culture et du tourisme? ». L'initiative vise à renforcer le dialogue, harmoniser les interventions et stimuler le développement entre les différents acteurs pour l'économie nationale.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa représentant le ministre chargé de la Culture patron de la cérémonie, a rappelé l'importance stratégique du patrimoine culturel dans la consolidation de l'identité nationale mais aussi son rôle dans le développement de l'économie nationale. Pour lui, cette rencontre offre un espace de réflexion collective, d'analyse des défis et de propositions de solutions concertées pour améliorer la gouvernance, la structuration et la compétitivité des deux secteurs. « Votre forte mobilisation témoigne des intérêts accordés et de votre engagement à la rencontre d'échanges entre les différents acteurs. Travailler ensemble pour transformer les défis en opportunités et faire de la culture et du tourisme des leviers économiques solides au service des populations », a-t-il dit.

Les responsables des directions générales de la culture et du tourisme quant à eux ont insisté sur la nécessité d'une collaboration structurelle

et permanente entre les deux secteurs afin d'améliorer la qualité de l'offre, renforcer l'attractivité des sites culturels et touristiques et développer le tourisme interne. Selon la directrice générale du tourisme, Monique Ouédraogo, l'objectif général poursuivi par cette activité est de renforcer la gouvernance, la résilience du secteur culturel et touristique à travers des cadres de réflexion, d'échanges et de concertations entre l'administration publique et le secteur privé de la culture et du tourisme dans un contexte marqué par la crise sécuritaire. « Nous invitons les participants à des échanges francs et participatifs afin de trouver

des solutions pour faire rayonner le secteur », a-t-il lancé. Le représentant du secteur privé du tourisme, Adama Compaoré, a salué le ministère de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme pour cette initiative.

A l'entendre, la présente rencontre a permis d'examiner à nouveau les insuffisances et de formuler à nouveaux des solutions et des recommanda-tions pour l'atteinte des objectifs visés.