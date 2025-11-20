Burkina Faso: Promotion du vivre-ensemble - Les acteurs du monde éducatif mis à contribution

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité, à travers son secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble, organise du 18 au 21 novembre 2025, à Manga, une session de vulgarisation des valeurs endogènes du vivre-ensemble auprès des acteurs de l'éducation.

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité est persuadé que les acteurs de l'éducation ont un rôle à jouer dans la recherche de la paix. Pour cela, le département, à travers son secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble organise, du 18 au 21 novembre 2025, à Manga, dans le Nazinon, une session de vulgarisation des valeurs endogènes du vivre-ensemble auprès des acteurs de l'éducation. Quatre jours durant, plus d'une cinquantaine d'acteurs du monde éducatif, venus des trois provinces du Nazinon vont s'entretenir sur les valeurs identitaires de référence les mieux partagées au Burkina.

Les échanges porteront également sur les principales valeurs culturelles burkinabè ainsi que sur les expressions, les pratiques et les normes issues des différentes sphères ethnoculturelles du pays. Au cours de la session, les participants seront aussi mis à profit pour amender des drafts de fascicules sur les valeurs endogènes du vivre-ensemble à promouvoir auprès des élèves. La secrétaire technique de la promotion de la paix et du vivre-ensemble, Honorine Sawadogo, a indiqué que l'une des attributions de sa structure est de promouvoir la cohésion sociale en collaboration avec les ministères compétents.

Et l'on a estimé, a-t-elle expliqué, que les ministères chargés de l'enseignement de base et secondaire sont compétents en matière de transmission des valeurs de cohésion sociale et de vivre-ensemble aux plus jeunes, d'où l'initiative de cette session. Mme Sawadogo a fait savoir qu'après les enseignants, sa structure va ensuite échanger avec les dépositaires des valeurs socio-culturelles et les acteurs du monde associatif qui sont engagés dans la promotion de la cohésion sociale en milieu scolaire.

Le président de la délégation spéciale communale de Manga, Bérenger Yazouma Bihoun, a mentionné que la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble harmonieux entre les filles et les fils du Burkina constitue aujourd'hui une nécessité impérieuse au regard du contexte national. Il a nourri le voeu qu'à l'issue de cette session, les participants vont contribuer activement à la diffusion et à la promotion des richesses éducatives au sein des différents ordres d'enseignement. Le haut-commissaire du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, représentant le gouverneur du Nazinon, a soutenu que dans le contexte actuel du pays, la recherche de la paix est un choix vital.

« Oui, la paix pour les Burkinabè est le bien le plus précieux. Elle demeure la force qui doit animer nos actions de chaque jour », a-t-il souligné. Le premier responsable de la province a invité les participants à mettre l'accent sur l'éducation à la paix fondée sur les valeurs endogènes de cohabitation pacifique et du vivre-ensemble.