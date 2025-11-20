Afrique: COP30 à Belém au Brésil - S'attaquer à la désinformation climatique

Treize pays, dont ne fait pas partie Madagascar ni aucun autre pays d'Afrique, ont signé la Déclaration sur l'intégrité de l'information sur le climat, peu de temps avant l'ouverture de la COP30 actuellement en cours à Belém au Brésil. Une initiative dirigée par le Brésil, pays hôte du sommet climatique, pour lutter contre les informations trompeuses sur le climat qui tendent à prendre de l'ampleur. Une telle initiative est une grande première dans le cadre d'une session de la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Parmi les pays signataires figurent le Brésil, l'Uruguay, le Canada, le Chili, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Suède.

Assassinats de journalistes

Ce document renferme une entente non contraignante, mais représentant néanmoins un engagement formel en faveur de la lutte contre la désinformation climatique. Parmi ces engagements des pays signataires, figure la mise en place des politiques permettant de lutter contre la désinformation climatique et de promouvoir les contenus médiatiques fiables et accessibles. Car il apparaît que les informations inexactes, diffusées de manière délibérée, gagnent du terrain. La démarche de désinformation promeut alors les contenus minimisant les changements climatiques, ou qui soutiennent que les changements climatiques sont trop dramatisés. Une hausse de près de 300% des contenus trompeurs sur les réseaux sociaux a été enregistrée en quelques mois au Brésil à l'approche de la COP30. De même, le phénomène de « négationnisme du climat » prend de l'ampleur. Plus inquiétant encore pour les acteurs de la lutte contre le changement climatique, les assassinats de journalistes qui enquêtent sur des questions environnementales se multiplient : 44 cas ont été signalés en une quinzaine d'années, dont la majeure partie n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation par la justice.

La question qui se pose est alors « à qui profite le « crime » ? Selon certains spécialistes, la situation de désinformation sur le climat n'est pas pour déplaire à ceux qui défendent les intérêts liés aux énergies fossiles. De même, certains politiciens et influenceurs y trouvent leur intérêt en monétisant les polémiques sur les réseaux sociaux !

Climato-scepticisme

A Madagascar, le climato-scepticisme et les fausses informations sur le climat n'ont pas pris la même dimension qu'ailleurs, le pays subissant directement les impacts du changement climatique. Pour la Grande île, les préoccupations sont davantage centrées sur les intérêts du pays face aux grands enjeux du climat. Madagascar a été représentée à la COP30 par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Manesimana Rafanomezantsoa Michaël, qui a participé en début de semaine à la réunion ministérielle du groupe des pays les moins avancés. Une rencontre dont l'objectif était de partager la position commune des PMA et de mettre en avant leurs priorités pour la COP30, indique le MEDD. Madagascar a ainsi mis l'accent sur l'urgence d'opérationnaliser le Fonds pour les pertes et dommages.