Afrique de l'Est: Bodybuilding - WBPF - Rado empoche 2 millions Ar, Maurice 1 million Ar pour leurs titres mondiaux

La délégation malgache est rentrée hier au pays les valises lourdes de gloire après sa participation aux Championnats du monde de la World Bodybuilding and Physique Sports Federation (WBPF) organisés en Indonésie.

Accueillis en héros au Gymnase Couvert d'Ankorondrano, les athlètes ont été récompensés par la Fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme (FMHMC) pour leurs performances exceptionnelles. Rado Rakotomandimby a été sacré champion du monde dans la catégorie Up to 85 kg et a reçu la somme de 2 millions d'ariary.

Son compatriote Maurice Marinjara, vice-champion du monde en Classic Physique, a, quant à lui, empoché 1 million d'ariary. « C'est le plus beau résultat jamais obtenu par le bodybuilding malgache », a déclaré Georgii Vernier, président de la Fédération malgache de bodybuilding. Pour Maurice Marinjara, il s'agit déjà de la quatrième participation mondiale et de la troisième médaille consécutive.

Lors de la cérémonie d'accueil, le président de la FMHMC, Harinelina Randriamanarivo, a tenu à rappeler le chemin parcouru : « Cela fait exactement 25 ans que le bodybuilding existe à Madagascar et 16 ans que nous sommes affiliés à la fédération internationale. Nous avons traversé toutes sortes d'épreuves et de difficultés, mais la persévérance a payé. Ce sport forge le corps, l'esprit et l'âme. Nos athlètes sont des exemples de discipline et de bonne conduite ».

Très ému, le nouveau champion du monde, Rado Rakotomandimby a confié : « Cette année, j'ai été à la fois champion de Tana et champion de Madagascar. Nous nous préparons depuis un an, même si le budget nous avait fait hésiter au départ. Je tiens à remercier chaleureusement tous les sponsors qui nous ont soutenus. C'était la première fois de ma vie que je sortais du pays pour participer à une compétition internationale. Nous nous sommes entraînés dur, nous avons tout donné, et l'objectif a été atteint. Comme on dit : c'est dans l'adversité qu'on se forge. Après l'effort, le réconfort ! ».