Madagascar: Refondation de la République - Droits et avantages d'un chef d'État pour les 5 Colonels

Du jamais vu en 60 ans, comme disait l'autre à qui l'on reprochait de dépenser l'argent public à des fins non prioritaires.

Décision HCC

Le colonel Michaël Randrianirina a saisi le 17 novembre 2025 la HCC pour avoir un bouclier constitutionnel face à ses quatre frères d'armes même si ces derniers ne vont pas changer leur fusil d'épaule pour ne pas compromettre la Refondation dont les bases commencent par des briques. Sonnantes et trébuchantes. La Décision rendue avant-hier par la Haute Cour Constitutionnelle dispose effectivement en son article 2 que « Le Colonel Rabearimanana Lucien, le médecin Colonel Zafitasondry Ranoelson Manantenasoa Marcellin, le Colonel Rampanarivo Solofoniaina Thierry, et le Lieutenant-Colonel Andriamiarisoa Gervais, ont le titre de Haut Conseiller de la Refondation avec l'ordre de préséance qui en découle et le traitement incluant les droits et avantages correspondant à ceux d'un chef d'État ».

313,9 milliards Ar

En somme, c'est le cas de le dire, des droits et avantages qui sont l'équivalent de dizaines de milliers de briques. En argot, une brique vaut 1 500 euros. Soit 7 500 000 Ariary. Ou encore 37 500 000 en Francs Mofo Gasy même s'il est impensable de dépenser une brique pour ce genre de gâteau à base de farine de riz et de sucre. Deux produits de première nécessité dont les prix restent plus ou moins stables.

Contrairement au budget de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM) qui est fixé à 313 923 999 000 ariary. Contre 224 679 921 000 ariary du temps du PRM. Une augmentation de 89 244 078 000 ariary (39,7%) qui ferait pâlir d'envie les enseignants qui réclament 300 000 ariary d'indemnité de logement ainsi que les internes en médecine qui demandent le réajustement de leurs indemnités de stage. Idem pour les étudiants de GEN Z qui souhaitent voir un ou deux Zéros au montant de leurs bourses.

Budget à la hausse

La révision à la hausse du budget alloué à la PRRM est due sans doute, du moins en partie, aux droits et avantages du « 5 majeur » de la Refondation. En plus des salaires, il y a les indemnités notamment de représentation et de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur. Le plus souvent avec toute une délégation ou une suite. Le carburant entre également en ligne de compte avec une consommation de 16 litres aux 100 km pour des 4x4 du genre Toyota V8 qui constituent le gros du cortège présidentiel. Des chiffres à multiplier par 5 puisque les 4 Hauts Conseillers jouissent des « droits et avantages correspondant à ceux d'un chef d'État ».

Privilèges particuliers

Dans son message en date du 11 novembre dernier, la Conférence épiscopale de Madagascar a fait part de sa réprobation d'« une politique dévoyée où les dirigeants ne recherchent que leurs intérêts personnels et ceux de leurs alliés ». Les Évêques de Madagascar estiment que « Les nouveaux dirigeants doivent donner des exemples concrets et tangibles : les privilèges particuliers tels que les allocations de carburant et les indemnités exorbitantes dont bénéficient les agents de l'ancien régime, doivent cesser immédiatement ».

Avec cette Décision de la HCC qui reconnaît aux quatre autres Colonels, « les droits et avantages correspondant à ceux d'un chef d'Etat », force est de constater que les Évêques ont prêché dans le désert de la Refondation.