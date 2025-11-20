Madagascar: Jiu-jitsu - Championnat d'Europe - Xavi Ranarivelo met le cap sur Lisbonne

20 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Un projet mûri depuis l'an dernier, le jiujitsuka malgache Xavi Ranarivelo s'apprête à participer au Championnat d'Europe de Jiu-Jitsu Brésilien, prévu en début d'année 2026 à Lisbonne. Le fondateur du Club 101 Jiu-Jitsu nourrit l'ambition de décrocher une médaille.

Alors que le championnat du monde de Jiu-Jitsu bat son plein à Abu Dhabi, une autre ambition prend forme dans la discipline. Xavi Ranarivelo a confirmé sa présence au Championnat d'Europe à Lisbonne, l'un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier international, organisé chaque année sous l'égide de l'International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Des milliers d'athlètes venus des quatre coins du monde s'y affrontent pour un titre européen, tester leur niveau et gagner en visibilité.

Pour la première fois, un athlète local malgache représentera le pays dans cette compétition de référence, véritable vitrine de l'excellence technique, de l'endurance et de la stratégie propres au Jiu-Jitsu Brésilien. Le président de la ligue Analamanga et fondateur du Club 101 Jiu-Jitsu sera engagé dans la catégorie Gi, moins de 76 kg, ceinture marron. Son combat est prévu pour le samedi 17 janvier. « C'est un projet que j'avais déjà envisagé l'an dernier, mais pour des raisons familiales, j'ai dû le reporter. Cette fois-ci, je veux honorer le pays et la discipline à ce grand rendez-vous » a-t-il déclaré.

Préparation à l'arrache-pied. Depuis un mois, Xavi intensifie ses préparations pour défendre les couleurs de la Grande Île. Déterminé, il multiplie les séances d'entraînement afin d'arriver au meilleur de sa forme le jour J. « Ma participation symbolise la montée en puissance du Jiu-Jitsu Brésilien à Madagascar et l'ambition d'élever le niveau national sur la scène internationale. Chaque jour, je me rapproche d'un objectif qui me tient à coeur, de représenter fièrement Madagascar en Europe » a-t-il ajouté. Cependant, l'athlète finance seul ce projet ambitieux et lance un appel à des sponsors et partenaires pour l'accompagner dans cette aventure. À noter que cette année marque également une étape importante pour Xavi Ranarivelo, avec l'obtention de sa ceinture marron, attribuée par Sensei Fabrice Payet de Jiu-Jitsu Icon Réunion.

