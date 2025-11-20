Afrique: FIBA Africa Cup 3x3 - Madagascar, prêt à défendre ses deux titres continentaux à domicile

Du 5 au 7 décembre prochain, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera la FIBA Africa Cup 3x3, une compétition majeure qui réunira 14 nations chez les hommes et 10 chez les femmes.

Pour Madagascar, tenante du titre dans les deux catégories après son doublé conquis à domicile, l'enjeu est double : conserver ses couronnes africaines et surtout décrocher une précieuse qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, ce tournoi servant également de tremplin vers le Championnat du monde. La Fédération malgache de basketball a officiellement dévoilé le logo de l'édition 2025 et a présenté les athlètes qui forment les Ankoay, en présence de nombreux partenaires, hier à Andraharo.

L'opérateur Yas Madagascar a réaffirmé son engagement total aux côtés de la fédération pour faire de cet événement un succès. « Nous serons là pour soutenir la réussite de cette grande compétition qui se déroulera dans quinze jours seulement au Palais des Sports de Mahamasina », a déclaré un représentant de Yas. La plupart des délégations atterriront à Ivato le 4 décembre, même si certaines équipes, particulièrement motivées, ont préféré arriver dès le 2 ou le 3 décembre afin de mieux s'acclimater.

Côté malgache, la préparation bat son plein. Une dizaine de joueurs et de joueuses sont encore en stage à Antananarivo. La sélection finale sera connue le 30 novembre au plus tard. « Seuls les joueurs répondant aux critères de la commission et de la DTN seront retenus. Pour ceux évoluant à l'étranger, un suivi et une évaluation permanents sont effectués. Leur sélection dépendra exclusivement de leur forme du moment », a expliqué le président de la Fédération malgache de basket-ball. Angelot Razafimandimby, directeur technique national, ne cache pas son ambition : « Le basket 3x3 a connu une progression fulgurante ces dernières années. Aucun adversaire n'est à sous-estimer. Tout se joue sur la préparation. La préparation reste la clé ».