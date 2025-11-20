Madagascar: Exposition - Les peintures du XXème siècle à l'honneur à Isoraka

20 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Une vingtaine de tableaux du XXe siècle seront exposés à la galerie Max et les Ferrailleurs, sise à Isoraka, durant neuf jours.

Il s'agit de véritables pépites à découvrir dans l'exposition intitulée « Il était une fois la peinture au XXe siècle », mettant en lumière des oeuvres à l'aquarelle et à l'huile réalisées par de grands peintres malgaches du siècle dernier. Parmi eux figurent Émile Ralambo, Rasamoelina, Henri Ratovo ou encore Ramada, pour ne citer qu'eux.

Le vernissage de l'exposition se tiendra ce soir à partir de 18 heures. Les tableaux resteront visibles à la galerie jusqu'au 29 novembre prochain.

