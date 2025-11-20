Madagascar: Précampagne électorale - Rivalité latente au sein du nouveau régime

Apparemment, l'actuel homme fort du pays ne valide pas le faux départ flagrant du numéro Un de l'Empire Tiko.

Début de tensions entre les grandes figures de la Réfondation. Durant son émission spéciale diffusée dimanche soir sur les chaînes nationales, le Président de la Réfondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina a pointé du doigt l'attitude de certains politiciens qui s'empressent d'effectuer une tournée de précampagne électorale en vue de la prochaine élection présidentielle et se désintéressent totalement du processus de réfondation en cours.

Il a fait allusion certainement à l'ancien président Marc Ravalomanana. Au lendemain de l'installation du gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo, ce dernier a annoncé qu'il va commencer les tournées régionales pour se projeter aux prochaines échéances électorales. Une attitude que l'actuel homme fort du pays ne cautionne pas. Durant cette intervention, le PRRM a dénoncé, à deux reprises, ce faux départ flagrant.

Apparemment, les objectifs et les motivations ne sont déjà plus les mêmes pour les leaders du tolona. Alors que le Colonel Michaël Randrianirina et ses compagnons de lutte à la tête de la Présidence de la Réfondation de la République de Madagascar s'efforcent à convaincre tout un chacun à se concentrer sur la concertation nationale et sur le processus de réfondation, Dada Ravalo pour sa part se projette sur son avenir politique et/ou sur comment terminer sa carrière politique. En effet, vu son âge, la prochaine élection présidentielle prévue se dérouler dans deux ans sera certainement sa dernière chance pour revenir au pouvoir. Une chance qu'il doit saisir coûte que coûte.

Suspense

Après tout, nul n'ignore que la raison d'être des partis politiques est de participer aux élections et de prendre le pouvoir à travers le verdict des urnes. Mais la question est de savoir si les actuels leaders de la PRRM lui laisseront le champ libre pour parvenir à ses fins. Après cette déclaration du Colonel Michaël Randrianirina, bon nombre d'observateurs se demandent si Marc Ravalomanana et les siens auront la liberté et l'opportunité de reprendre paisiblement les activités de son usine Tiko S.A., conformément à ce qu'il a fait savoir au mois d'octobre dernier.

En tout cas, à l'allure où vont les choses, cette rivalité latente entre le régime actuel et l'ex-président Marc Ravalomanana risque de s'intensifier au fur et à mesure de l'approche des prochaines échéances électorales. D'autant plus que pour l'heure, le Colonel Michaël Randrianirina entretient le suspense et n'écarte pas l'éventualité de sa participation à la prochaine course électorale. Cela dépend du peuple. C'est au peuple de m'appeler s'il veut que je sois candidat, a-t-il déclaré durant son émission de dimanche dernier. En tout cas, l'évolution de la relation entre le PRRM et le numéro Un de l'Empire Tiko est une affaire à suivre.