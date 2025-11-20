Madagascar: Expression - Les bavards d'autrefois deviennent la majorité silencieuse

Elle s'est ralliée à la Gen-Z lors de la manifestation qui s'est tenue entre le 25 septembre et le 10 octobre. Elle a exprimé toute la souffrance accumulée, partagée entre dépression et colère, avec une volonté de mettre un terme à ses tourments.

Après plus de dix ans de silence, la majorité silencieuse, jusque-là marquée par un visage fermé, sans jamais un sourire, a enfin brisé son mutisme dans un cri guttural.Des mots durs et des injures ont jailli de sa bouche. En réalité, elle nourrit un profond regret de n'avoir jamais exercé son droit de vote, et ce moment de libération a aussi été l'occasion d'une forme d'autocritique.

Le 14 octobre 2025, 67ème anniversaire de la création de la Première République, est un tournant majeur de l'histoire de Madagascar. Le Président de la Refondation accède au pouvoir. Les observateurs, assis sur leur vieux canapé, applaudissent. La population malgache n'a pas tourné la page orange, elle l'a déchirée. La majorité silencieuse a soufflé en célébrant sa victoire. Au contraire de la minorité agissante se disant gardienne de la révolution, celle-ci a l'air satisfaite. Le but est atteint. Madagascar s'est libéré de ses chaînes. Alors, la vie suit son cours, malgré le délestage et les coupures d'eau. « L' essentiel nous avons destitué l'autre! Nous avons marre des palabres burlesques, des abus », a sans conteste, l'autre a enfantillé le peuple malgache avec son histoire à la flan visant à dodeliner les têtes de ses compatriotes.

À présent, le calme est revenu. Les taciturnes ont de nouveau rejoint leur coin. Le mouvement de contestation les a épuisés... En parallèle, une autre couche sociale se forme : les fidèles oranges. En effet, des cortèges d'arrestation ont rythmé la vie politique du pays. Les gros bonnets ainsi que les cerveaux des manoeuvres opaques sont traqués. « Que justice soit faite ! », disait maintes fois la Garde des sceaux. Cette situation a réduit les amis secrets de ANR au silence. Dorénavant, les bavards d'autrefois ont signé, une voix blanche. La roue tourne.

