Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « Il n'est pas encore question de ma candidature à la présidentielle »

Pour le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, la question la plus importante pour le moment c'est la refondation du pays qui passe par la tenue de la Concertation nationale.

La question sur une éventuelle candidature du colonel Michaël Randrianirina à la prochaine élection présidentielle continue de susciter des réactions. Après l'émission spéciale de dimanche dernier qui a soulevé de nombreux débats, le président de la Refondation de la République a tenu à clarifier sa position. Hier, en marge de l'ouverture officielle de la Conférence Nationale Chrétienne (Fikaonandoham-pirenena kristiana) à Mandrimena Iavoloha, le Colonel a fait une déclaration formelle qui a mis fin à la spéculation.

« Il n'est encore question de ma candidature à la prochaine présidentielle », a affirmé l'officier, tout en soulignant que les discussions actuelles ne sont basées que sur des « interprétations ». Il a insisté : « Nous nous concentrons pour l'instant sur la refondation du pays », précisant que cette priorité n'était nullement liée à des ambitions électorales immédiates.

Concertation Nationale

Une autre déclaration importante faite par le Colonel concerne la Concertation nationale, qui selon lui, doit absolument avoir lieu. « La Concertation nationale doit se tenir avec ou sans soutien venant de l'extérieur », a-t-il insisté. Pour lui, l'organisation de cet événement crucial est désormais dans sa phase finale de préparation, en attente de l'instauration du ministère d'État en charge de la Refondation. Ce ministère, une fois en place, permettra de lancer officiellement la Concertation. « Nous préparons à donner du mandat à la FFKM (Conférence des Églises chrétiennes de Madagascar), et après cela, cette institution pourra nous présenter le programme avec lequel elle compte diriger la concertation », a précisé le Colonel, tout en insistant que « la FFKM travaille déjà sur l'organisation de la Concertation nationale ».

Refondation morale

Le colonel Michaël Randrianirina n'a pas seulement clarifié la question de sa candidature, mais a aussi réaffirmé la vocation profonde de la Refondation de la République. Selon lui, l'objectif principal de cette démarche est la refondation morale et spirituelle de Madagascar. Le Colonel a ajouté qu'une transformation dans la mentalité du peuple malgache était primordiale. Pour lui, la refondation ne se limite pas à une révision des institutions politiques ou économiques, mais elle passe aussi par un renouvellement spirituel. « Il est également important que nous comprenions qu'il y a des aspects de notre âme malgache qui doivent être changés afin que nous puissions suivre la loi de Dieu », a-t-il souligné, appelant à une prise de conscience collective sur l'importance de la transformation de l'âme du peuple malgache.