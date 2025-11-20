Afrique de l'Est: Mamy Ravatomanga - Gels de 30 comptes bancaires à Madagascar

Une grosse pointure. La lutte contre la corruption engagée par le nouveau régime franchit un nouveau cap avec l'affaire visant l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, poursuivi pour blanchiment de capitaux par la justice.

Selon le jugement rendu le 12 novembre dernier par la juridiction de premier degré du Pôle Anti-Corruption (PAC) d'Antananarivo, les comptes bancaires ouverts en son nom ont été gelés et ses immeubles saisis dans le cadre de la procédure en cours. Le dossier est actuellement entre les mains des juges du PAC, qui instruisent le volet financier du dossier.

La décision du tribunal précise qu'il a été procédé au blocage de l'ensemble des comptes bancaires du concerné auprès de toutes les banques, institutions financières et opérateurs mobiles, à l'exception des opérations strictement limitées aux remboursements de prêts en cours.

En tout, 30 comptes bancaires au nom de Mamy Ravatomanga sont concernés par cette décision de justice. Il s'agit notamment de 11 comptes auprès de la BMOI, 10 comptes auprès de la banque SBM, 6 comptes auprès de la BNI Madagasikara, 2 comptes auprès de ABM et un compte auprès de Bred Banque Madagascar qui sont concernés par cette mesure exceptionnelle.

En parallèle, les immeubles inscrits en son nom sont également saisis par la justice malgache en application des dispositions légales de prévention du blanchiment. Cette affaire revêt une dimension politique notable, dans la mesure où Mamy Ravatomanga est connu pour être un proche de l'ancien président Andry Rajoelina. Son nom a souvent été associé aux réseaux politico-économiques influents au cours des 15 dernières années.

Le chef de l'État, Michael Randrianirina, a maintes fois, annoncé la volonté de son régime de réduire drastiquement la corruption dans le pays. La ministre de la justice, Fanirisoa Ernaivo, affiche également sa détermination de traquer ce fléau. Cette décision de justice marque ainsi un signal fort des autorités actuelles. En tout cas, le cas Ravatomanga dépasse les frontières nationales. À l'île Maurice, l'homme d'affaires fait l'objet d'une procédure pour blanchiment de capitaux, instruite par la justice mauricienne.