Madagascar: Tout sauf un retour à la case départ

Le projet de Loi de finances initiales 2026 qui doit être le reflet de la Politique générale de l'Etat pour la refondation, est au coeur des discussions dans les travaux de commission à l'Assemblée nationale depuis hier après-midi.

Tout sauf un retour à la case départ

Les priorités vont à l'amélioration des services liées à l'énergie et à l'eau potable, passant obligatoirement par la remise sur les rails de la JIRAMA et la transition énergétique ; au secteur santé où les attentes sont conséquentes du côté des personnels de santé ; au secteur éducation au sein duquel les enseignants s'attendent à un changement palpable en termes de recrutement, d'indemnités et de formations ; et enfin à l'emploi incluant le revalorisation des salaires et des pensions de retraite.

Seulement, le pari n'est pas encore gagné en termes de financement du déficit budgétaire. De leur côté, les attentes liées au changement, refondation oblige, contraignent les artisans du PLFI à mettre la barre assez haut, du moins suffisamment pour redresser les secteurs sociaux, objets des principales revendications des acteurs du « tolona ».

Bien entendu, la satisfaction de tous les desiderata populaires ne relève pas du possible, budgétairement parlant. Toutefois, les enseignants comme les personnels de santé et les usagers de la Jirama s'attendent à ce que des changements palpables s'opèrent rapidement en matière de délestage, de coupures d'eau, de conditions de travail en milieu scolaire et universitaire, ainsi que dans le milieu hospitalier.

Autant de monde à satisfaire pour que la grogne ne refasse pas à nouveau surface, et que l'on ne se retrouve pas à nouveau à la case départ, celle d'avant les revendications de la GEN Z exprimées en mélodies devenues virales et connues de tous, sifflotées et parodiées...