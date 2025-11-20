Madagascar: Miarinarivo - Sept tombeaux ancestraux profanés à Manazary

Une scène d'une rare gravité a été découverte dans la commune rurale de Manazary, district de Miarinarivo, dans la soirée du 18 novembre. Vers 17 h 30, le chef du fokontany d'Anatroa a alerté les gendarmes du poste fixe de Manazary qu'une violation de sépulture venait d'être constatée au lieu-dit Ambohinamboarina.

Aussitôt informée, une équipe de trois gendarmes s'est rendue sur place pour vérifier les faits. Selon les premières indications, un homme de passage, rentrant de sa journée de travail, avait découvert vers 17 h 15 que plusieurs tombeaux familiaux avaient été forcés.

Les constatations sur les lieux confirment l'ampleur de l'acte : sept tombeaux ancestraux ont été profanés, leurs portes brisées. Les auteurs ont dérobé près de soixante-dix os longs, tandis que les restes non emportés ont été retrouvés éparpillés à l'intérieur de chaque sépulture. Les familles riveraines, issues de plusieurs hameaux du fokontany d'Anatroa, figurent parmi les victimes de cet acte profanatoire qui a profondément choqué la communauté.

Après le constat, les proches ont procédé à la réorganisation et à la fermeture des tombeaux, accompagnées des rituels coutumiers nécessaires.