Madagascar: Behenjy - Un homme de 28 ans foudroyé puis enseveli dans la boue

Un dramatique incident s'est produit le mardi 18 novembre 2025, vers 14h40, à Behenjy, dans le district d'Ambatolampy, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la localité. Alerté par le chef de fokontany de Kianja Nord, un binôme de gendarmes s'est immédiatement rendu sur les lieux, où un homme venait d'être enseveli dans la boue.

Selon les premières constatations, la victime, âgée de 28 ans, surveillait son bétail lorsque la pluie torrentielle a provoqué un glissement de terrain. À l'arrivée des gendarmes, l'homme respirait encore, bien que très essoufflé. Il présentait des brûlures au niveau du cou et du dos, ainsi qu'un début d'asphyxie, sa langue ayant été tirée vers l'arrière. Transporté en urgence vers un centre de soins, il a malheureusement succombé en cours de route.

Après les constatations médicales, la dépouille a été remise à sa famille pour les préparatifs funéraires. Les animaux qu'il gardait n'ont, quant à eux, pas été blessés.

Les autorités locales profitent de ce drame pour rappeler les mesures de prudence à observer en saison des pluies : éviter de rester à l'extérieur en cas d'orage et ne pas s'abriter dans les étables ou à proximité des animaux durant les intempéries.